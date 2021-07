Verkehrsunfälle Unfälle in Rekingen und Turgi – gleich zwei Autofahrer schlafen am Steuer ein Gestern Nachmittag sind gleich zwei Autofahrer am Steuer eingenickt und haben je einen Unfall verursacht. In Rekingen gab es Verletzte.

Bei der Kollision in Rekingen wurden drei Personen verletzt. Bild: Kapo AG

Der erste Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr in Turgi. Ein 54-jähriger Automobilist fuhr mit seinem Renault Koleos auf der Lauffohrstrasse in Richtung Vogelsang. Dabei dürfte er, gemäss ersten Aussagen, kurz eingenickt sein und die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren haben. So kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 54-jährige Schweizer musste seinen Führerausweis abgeben.

Zu einem ähnlichen Verkehrsunfall kam es dann kurz vor 15.30 Uhr in Rekingen. Ein 69-Jähriger fuhr mit seinem Toyota in Richtung Bad Zurzach. Auch dieser Lenker dürfte, gemäss ersten Aussagen, kurz eingenickt und mit dem entgegenkommenden Auto kollidiert sein. Dabei wurden drei Personen verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen sowie am Wildschutzzaun entstand grosser Sachschaden. Der 69-jährige Schweizer musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete zudem eine Strafuntersuchung.

