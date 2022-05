Urteil Ohne Kontrollschild und Fahrzeugausweis unterwegs: Obergericht verurteilt Alfa-Fahrer auf philosophische Weise Er sprach von einem Missverständnis zwischen sich und seinem Versicherungsberater. Das Obergericht sieht das anders und bestätigt das erstinstanzliche Urteil des Bezirksgerichts Lenzburg.

Das Obergericht gab dem Bezirksgericht Lenzburg recht; bezeichnet die gefällte Strafe gar als milde. Sandra Ardizzone

«Wer weiss, dass er nichts weiss, irrt nicht.» Diese geradezu philosophische Passage aus einem Bundesgerichtsurteil zitiert das Obergericht wiederum in seinem Urteil gegen Gabriele (Name geändert). Allerdings bringt am Ende alle Philosophie nichts; das Obergericht bestätigt lediglich das Urteil, das bereits das Lenzburger Bezirksgericht als erste Instanz in Gabrieles Fall gefällt hatte.

Passiert ist Folgendes: Gabriele geriet vor bald zwei Jahren mit seinem Alfa Romeo auf der Autobahn auf Gemeindegebiet Niederlenz in eine Polizeikontrolle. Der damals 53-Jährige hatte weder Kontrollschilder an seinem Auto noch einen gültigen Fahrzeugausweis dabei, und den Sicherheitsgurt angelegt hatte er gleich auch nicht.

Was bestenfalls nach Strolchenfahrt klingt, war am Ende schlicht eine Frage des Papierkrams. Denn Gabriele gab an, alles – ausser das Anlegen der Sicherheitsgurte – sei ein Missverständnis mit seinem Versicherungsberater. Dieser hätte das Auto einlösen und das Wechselschild anmelden sollen. Da Gabriele nichts anderes gehört habe, sei er davon ausgegangen, dass die sogenannte Immatrikulation von Auto und Wechselschild passiert sei.

Der Whatsapp-Chat stützt ihn nicht

Nebst den Aussagen sind Whatsapp-Chatverläufe aktenkundig. Und daraus, so urteilt das Obergericht, geht eben nicht hervor, dass der Versicherungsberater das Auto hätte einlösen sollen. Im Gegenteil; Gabriele schreibt, er werde das Auto einlösen und brauche nur einen Versicherungsnachweis.

Ausserdem habe Gabriele selbst ausgesagt, er habe schon viele Fahrzeuge immatrikulieren lassen. «Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, inwiefern der Beschuldigte hätte davon ausgehen können, dass das Kontrollschild als Wechselschild für das betreffende Fahrzeug sowie das Fahrzeug selbst bereits hätten immatrikuliert worden sein können», schreibt das Obergericht. Und da kommt eben die Philosophie ins Spiel, die da lautet: «Wer weiss, dass er nichts weiss, irrt nicht.» Die rechtliche Bezeichnung lautet um einiges trockener: Es liegt kein Sachverhaltsirrtum vor.

Obergericht empfindet Urteil als milde

Nicht nur, dass das Obergericht das Urteil für die missbräuchliche Verwendung von Kontrollschildern, das Fahren ohne Fahrzeugausweis und das Nichttragen der Sicherheitsgurte stützt. Es bezeichnet das Urteil als milde. Der Strafrahmen bewegt sich zwischen einer Geldstrafe und bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Aufgebrummt wurden Gabriele in Lenzburg eine auf zwei Jahre bedingte Geldstrafe von zehn Tagessätzen à 150 Franken und eine Busse von 500 Franken.

Eine härtere Strafe aussprechen darf das Obergericht aber nicht. Das würde gegen das Verschlechterungsverbot verstossen. Das Verbot der sogenannten «Reformatio in Peius» stellt sicher, dass einem Verurteilten kein Nachteil entsteht, wenn er ein Urteil anficht. Etwas hat sich aber doch erhöht: die Kosten, die Gabriele tragen muss. Zu den 1360 Franken Gerichtskosten für Lenzburg kommen nun noch 2500 Franken obergerichtliche Verfahrenskosten. Eine Rechnung stellen wird auch sein Anwalt.