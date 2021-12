Urteil Arbeitsunfähig oder nicht? IV-Anspruch eines Aargauers landet nach 20 Jahren vor Bundesgericht Ob und ab wann ein Mann aus dem Kanton Aargau eine IV-Rente erhält, beschäftigte rund 20 Jahre lang Behörden und Gerichte. Nun findet der Fall mit einem Urteil des Bundesgerichts seinen Abschluss.

Wegen eines Bandscheibenvorfalls meldete der Aargauer einen IV-Anspruch an. Keystone

Zuletzt war Herr Müller (Name von der Redaktion geändert) aus dem Aargau von 1998 bis 2002 als ungelernter Pfleger in einem Seniorenheim angestellt. In dieser Eigenschaft war er bei der Aargauischen Pensionskasse (APK) berufsvorsorgeversichert. Gesundheitliche Probleme führten jedoch dazu, dass der damals 39-Jährige bereits im Juli 2001 aufgehört hatte zu arbeiten.

Im Mai 2002 meldet Müller schliesslich bei der Invalidenversicherung einen Leistungsbezug wegen eines Bandscheibenvorfalls an. Dieser Anspruch wurde durch die IV-Stelle zunächst abgelehnt. Aufgrund einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes wurde Müller ab Juli 2004 dann doch eine halbe IV-Rente und ab Juli 2006 eine ganze zugesprochen.

Dagegen erhob Herr Müller Einspruch. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau hiess seine Beschwerde teilweise gut und wies den Fall an die IV-Stelle zurück. Diese stellte Müller rückwirkend eine ganze Rente ab Juli 2002 in Aussicht und verfügte sie.

Dagegen erhob nun die APK Beschwerde. Die Arbeitsunfähigkeit des Mannes sei nicht vor Juli 2003 festzusetzen. Das Versicherungsgericht hiess auch diese Beschwerde gut und stellte fest, dass der Mann ab 2006 einen Anspruch auf eine Viertelsrente der Invalidenversicherung habe.

Uneinigkeit über psychischen Zustand

Dagegen beschwerte sich wiederum Herr Müller. Schliesslich landete der Fall vor Bundesgericht – zwanzig Jahre später.

Unbestritten sei, dass Müller seine ursprüngliche Tätigkeit als Pfleger nicht mehr ausüben kann. Seine Arbeitsfähigkeit sei eingeschränkt, hält das Bundesgericht in seinem Urteil fest. Neben dem Bandscheibenvorfall, der sich in chronischen Rückenschmerzen äussert, leide Müller unter anderem auch an chronischen Kniebeschwerden, Leberzirrhose und einer Bauchwandhernie (dabei wölbt sich der Bauch durch eine Lücke in der Bauchwand nach vorne).

Uneinigkeit bestand aber in der Frage, seit wann und in welchem Umfang sein Leistungsvermögen aus psychischen Gründen eingeschränkt ist. Denn Herr Müller leidet ebenfalls an einer anhaltenden mittelgradigen Depression.

Kein überzeugender Zeitpunkt

Da Müller aber nie stationär in psychiatrischer Behandlung war und immer in der Lage gewesen sei, im Rahmen seiner Familie zu leben, Auto zu fahren, soziale Kontakte zu pflegen und es auch keine Hinweise auf eine längere schwere depressive Episode gab, könne rückwirkend keine höhere Arbeitsunfähigkeit als 50 Prozent attestiert werden. Das befand zumindest eines von mehreren in diesem Fall ausgestellten Gutachten – und widersprach damit gleichzeitig anderen Gutachtern, die Müller eine vollständige Arbeitsunfähigkeit attestierten. Der Beginn der Arbeitsunfähigkeit wurde folglich auf November 2006 festgelegt – den Zeitpunkt an dem das Gutachten erstellt wurde.

Das überzeugte das Bundesgericht nicht. Frühere Gutachten hätten bereits belegt, dass der Mann schon am 9. Juli 2001 arbeitsunfähig war, einen Tag nach seinem effektiv letzten Arbeitstag. Damit hatte der Mann nach Ablauf des Wartejahres am 1. Juli 2002 einen Anspruch auf Invalidenrente – und zwar auf eine halbe, wie das Bundesgericht urteilt. Das vorinstanzliche Urteil des Versicherungsgerichts, wonach dem Mann ab 2006 nur eine Viertelsrente zusteht, sei bundesrechtswidrig.

Der Beschwerdeführer wird überdies im Umfang von 2100 Franken entschädigt. Und kann nun nach 20 Jahren, zahlreichen Gutachten und Prozesstagen den Fall hoffentlich endgültig zu den Akten legen.