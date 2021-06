Unwetter Wo es über 10'000 Mal geblitzt hat, und wo am meisten geregnet – so heftig waren die Unwetter am Sonntagabend Hagel, starker Regen und Sturm verursachten am Sonntagabend in der Schweiz teils grössere Schäden. Lokal kam es zu Überschwemmungen.

Genf wurde am frühen Sonntagnachmittag vom ersten kräftigen Gewitter gestreift. Diese Gewitterzelle intensivierte sich weiter und steuerte direkt auf Thun und Bern zu und sorgte für heftige Gewitter, Hagel und starke Böen, wie Metonews mitteilt. Von hier an zog das Unwetter als Gewitterlinie weiter nach Nordosten und sorgte unter anderem in den Kantonen Luzern, Aargau und Zürich für stürmische Verhältnisse.

Danach kam es vorübergehend zu einer Verschnaufpause, teilweise riss die Wolkendecke auf und erlaubte sogar einen Blick auf den blauen Himmel. Um etwa 17 Uhr wurde die Westschweiz bereits von der zweiten Gewitterlinie erfasst. Auch in der Nordwestschweiz sowie im westlichen Mittelland wurden erneut kräftige Gewittern registriert. Auf ihrem Weg nach Osten schwächten sie sich aber zunehmend ab.

In Zürich blitzt es am meisten

Über 46'000 Blitze, davon rund 11'000 im Kanton Zürich, registrierte der Wetterdienst Meteonews bis am späten Abend.

Die Top 5: Zürich (11'477 Blitze)

Luzern (6926 Blitze)

Bern (6438 Blitze)

Aargau (5836 Blitze)

Fribourg (3825 Blitze)

Mehr als 46‘000 #Blitze, örtlich #Orkanböen und #Hagel bis 5 cm Durchmesser, das war der heutige #Gewittertag. Die Zusammenfassung und viele Zahlen dazu gibt es auf dem Schweizer Wetter Portal unter https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/5IVgq588nd — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 20, 2021

So stark waren die Sturmböen

In Grenchen SO kamen Sturmböden von bis zu 118 Kilometern pro Stunde zustande. Dies sind die Windgeschwindigkeiten, die laut Metonews gemessen wurden:

Die Top 5: Grenchen (118km/h)

Hallau (107 km/h)

Aigle (103 km/h)

Mühleberg-Stockeren (103 km/h)

Bantiger (100 km/h)

Heftige Regenfälle im Aargau:

Die kräftigen Schauer führten zu grösseren Niederschlagssummen, so wurden in Würenlingen und Beznau über 40 mm gemessen. Aber auch in Kiesen und Plaffeien wurden über 35 mm registriert.

Die Top 5: Würenlingen und Beznau (40 mm)

Kiesen (39 mm)

Plaffeien (37 mm)

Bözberg (33 mm)

Hallau (32 mm)

Schäden durch Hagel in Bern und Luzern

In den Kantonen Bern und Luzern wurden Hagelkörner mit Durchmessern von bis zu rund fünf Zentimetern gemeldet, wie SRF Meteo berichtete. (kob)