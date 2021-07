Unwetter Viel mehr Arbeit bei Kraftwerken infolge Hochwassers und viel weniger Strom

Ein an einer Aare-Fussgängerbrücke in Aarau angeschwemmter Baumstamm wird vor Ort zerkleinert und abtransportriert. Eniwa AG

Der Aargau ist nicht das Wasserschloss der Schweiz. Dessen Nachteile bekam er in diesen Tagen nach heftigen Regenfällen deutlich zu spüren. Doch die Flüsse werden auch für Stromgewinnung genutzt. Wenn so viel Wasser kommt, könnte man meinen, die Produktion der Laufkraftwerke falle besonders hoch aus. Doch das Gegenteil ist der Fall.

In den letzten Tagen und Wochen hatten die Verantwortlichen der Kraftwerke andere Sorgen. Denn schon seit über einem Monat führt die Aare ungewöhnlich hohe Wassermengen. Vorgestern Donnerstag zwischen 8 und 9 Uhr verzeichnete die Eniwa AG in Aarau für dieses Jahr einen neuen Höchstwert mit über 1000 m3 Wasser pro Sekunde.

Beim Aare- Kraftwerk in Aarau wird ein ganzer Baum rausgezogen Eniwa AG

Rechenreinigungsmaschinen sind pausenlos im Einsatz

Diese Wassermenge bedeutet einen 24h-Einsatz für die Mitarbeitenden sowie Partnerfirmen, die Eniwa unterstützen,sagt Hans-Kaspar Scherrer, CEO Eniwa AG. Baumstämme, teilweise inklusive Wurzelstöcke, werden laufend angeschwemmt und müssen rechtzeitig entfernt und zerkleinert werden. Die Rechenreinigungsmaschinen sind pausenlos im Einsatz, ebenso die Kettensägen. Die Arbeiten auf der Baustelle des neuen Dotierkraftwerks wurden vollständig eingestellt und die Baustelle komplett geflutet.

Scherrer: «Wichtiger als die Stromproduktionsmenge ist derzeit der kontinuierliche und gleichmässige Betrieb des Kraftwerks sowie die Weitergabe der Wassermassen. Und natürlich das Wohl aller Beteiligter: Herzlichen Dank an das ganze Team von Eniwa und an alle Partner, die uns unterstützen! Hebed Eu Sorg!»,

Gefährliche Arbeit: Ein Baumstamm wird vor Ort mit der Kettensäge verkleinert. Eniwa AG

Stromproduktion wegen Hochwasser teilweise gar halbiert

Ein genauer Produktionswert des Kraftwerks in Aarau könne man derzeit nicht mitteilen, heisst es bei der Eniwa AG weiter. Die Priorität liege in solchen Situation klar beim kontinuierlichen Betrieb des Kraftwerks und beim Weiterleiten der Wassermassen und nicht bei der eigentlichen Produktionsmenge. Es lasse sich jedoch sagen, dass sich die Produktion teilweise in etwa halbiert hat.

Je höher der Wasserstand, desto geringer die Fallhöhe

Eine ähnliche Auskunft gibt es bei der Axpo. Je höher der Durchfluss von Rhein oder Aare in m³/s über der sogenannten Ausbaumenge der Laufwasserkraftwerke liegt, desto stärker nimmt die Fallhöhe aufgrund des gestiegenen Wasserpegels unterhalb des Kraftwerks ab. Während der Unterwasserpegel also steigt, bleibt der Pegel oberhalb des Wehrs auf einem konstanten Niveau, sagt Mediensprecher Hans-Ulrich Walther. Aufgrund der abnehmenden Fallhöhe am Kraftwerk können die Maschinen nicht mehr mit voller Leistung produzieren.

Demnach gilt: Die Stromproduktion nimmt bis zum optimalen Durchfluss (sprich Ausbaumenge – beim Kraftwerk Eglisau Rheinfelden beispielsweise sind dies 500 m3/s) zu. Danach leider nicht mehr. Walther: «Zuviel Wasser bringt also weniger Strom(produktion).»

Schwemmholz-Problematik "derzeit handelbar"

Es gibt derzeit aktuell in Rhein und Aare mehr Geschwemmsel als üblich. Allerdings sei die Situation in beiden Flüssen aus Axpo-Sicht nicht gravierend, da sowohl bei Rhein (Bodensee) als auch bei der Aare Seen vorgelagert sind, die viel Schwemmholz auffangen. Derzeit sei die Situation für die Axpo-Kraftwerke an Rhein und Aare aber handelbar, sagt Walther.