Unterlunkhofen Wegen Überholmanöver: Frau verursacht Streifkollision Eine 50-jährige Frau hat am Mittwochmorgen in Unterlunkhofen mit ihrem Wagen ein anderes Auto gestreift. Es wurde eine Strafuntersuchung eröffnet. Der genaue Unfallhergang ist der Polizei jedoch noch unbekannt.

Die Unfallverursacherin streifte mit ihrem Wagen einen talwärts fahrenden Autolenker. Kapo Aargau

In Unterlunkhofen kam es am Mittwochmorgen kurz nach 06.30 Uhr zu einer Streifkollision. Eine 50-jährige Autofahrerin fuhr von Unterlunkhofen in Richtung Oberwil-Lieli. Im unübersichtlichen Kurvenbereich setzte sie zu einem Überholmanöver an. Dabei verursachte sie eine Streifkollision mit einem talwärts fahrenden Autolenker.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt, weshalb die Kantonspolizei Aargau Auskunftspersonen sucht. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum überholten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 885 88 88) in Verbindung zu setzen.

