Trendfahrzeuge EVP-Politiker rechnet mit E-Scooter-Offensive im Aargau und will klare Regeln – doch der Spielraum des Kantons ist begrenzt In vielen Schweizer Städten kann man mittlerweile E-Scooter auf der Strasse ausleihen. In Zürich landen solche Fahrzeuge immer wieder im See oder anderen ungeeigneten Orten. Ein EVP-Grossrat will sich für solche Fälle auch im Aargau wappnen.

Machen im Aargau noch keine grossen Probleme: die E-Scooter. Zvg

Plötzlich waren sie da, mittlerweile gehören sie an vielen Orten zum Stadtbild. Die E-Gefährte. Die beliebtesten Trendfahrzeuge sind die E-Scooter. Dann gibt es noch die sogenannten Segways – zweirädrige, klobige Dinger mit einer Lenkstange. Auf diesen sieht man vor allem Touristen, die bequem die Stadt erkunden wollen. Auch elektrische Skateboards und Hooverboards gibt es, diese sind allerdings nicht im Strassenverkehr zugelassen.

In grösseren Schweizer Städten kann man die E-Scooter mit einer App bequem auf der Strasse ausleihen, ein paar Meter damit fahren und wieder abstellen. Das brachte nicht nur Freude, sondern auch Ärger. So trifft man so manchen E-Scooter mitten auf dem engen Trottoir, auf dem Velostreifen oder er blockiert den Hauseingang. In Zürich landet auch immer wieder ein Scooter im See, in der Limmat oder in einem Brunnen. Hinzu kommt, dass die Fahrzeuge bezüglich Regeln verwirren: Sind sie Velo, Trotti, braucht es einen Helm oder gar eine Fahrprüfung?

In Baden und Aarau gibt es noch keine E-Scooter-Anbieter

In den Aargauer Städten Aarau und Baden gibt es noch keine Anbieter für E-Scooter, die man direkt ab der Strasse schnappen kann. Dementsprechend blieben bis anhin auch die Zürcher Probleme fern. Die Stadt Aarau spielt aber immer wieder mit dem Gedanken eines Angebots. Zudem kann man sich auch privat ein entsprechendes Gefährt zulegen, die Frage nach den Regeln bleibt also.

Um dem Trend rechtzeitig zu begegnen, reichte EVP-Grossrat Christian Minder eine Interpellation ein. In dieser will er etwa wissen, welche Gefahren die Vehikel bergen, wie der Kanton diesen begegnen will und welcher Handlungsspielraum der Kanton überhaupt hat.

Jugendliche bei der Jugendstaatsanwaltschaft verzeigt

Die E-Scooter werden vom Bundesamt für Strassen (Astra) als Leicht-Motorfahrräder klassifiziert, für sie gelten im Strassenverkehr die gleichen Regeln wie für Velos. Allerdings dürfen sie erst ab 16 Jahren prüfungsfrei gefahren werden. Jugendliche ab 14 dürfen sie zwar fahren, brauchen aber eine Mofaprüfung.

Das Problem: Viele Jugendliche wissen das gar nicht und bewegen sich unwissentlich illegal auf den Fahrzeugen. Die Regionalpolizei Oberes Fricktal hat mehrere Jugendliche bei der Jugendstaatsanwaltschaft angezeigt. In der Regel bleibt es aber bei einer Verwarnung. Auch Schulen im Aargau haben reagiert: So hat eine Oberstufe in Klingnau die E-Scooter an der Schule verboten, und der richtige Umgang mit den Gefährten ist mittlerweile Teil des Verkehrsunterrichts an den Aargauer Schulen.

Für E-Scooter gilt keine Helmpflicht

Immer wieder liest man von Unfällen, in die E-Scooter involviert sind. Vor einem Monat verletzte etwa ein E-Scooter-Fahrer einen Fussgänger in Baden. Für die Kantonspolizei Aargau und die Aargauer Regionalpolizeien stellen die Gefährte bis anhin aber noch kein grosses Problem dar: «Unfälle mit solchen Fahrzeugen stellen noch immer die Ausnahme dar», schreibt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage.

Einen Helm müssen die Scooter-Fahrer übrigens nicht tragen. Daran können Kanton und Gemeinden allerdings auch nicht rütteln, die Regeln werden vom Bund vorgegeben.