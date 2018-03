Der Eislaufclub Wohlen verabschiedet sich am Sonntag, 4. März, ab 14 Uhr von der alten Eisbahn mit dem Schaulaufen «The Last Dance». In verschiedenen Gruppen zeigen die Sternlitest–Läuferinnen und –Läufer sowie die Kadergruppe ihr Erlerntes in prächtigen Kostümen. Die Kaderläuferinnen und Kaderläufer werden mit fantastischen Pirouetten und gewagten Sprüngen mit ihren im Winter einstudierten Küren begeistern.

Zur Erinnerung: Bilder des letztjährigen Schaulaufens