Suhr Auto fährt Fussgänger an und verletzt diesen schwer – Lenker begeht Fahrerflucht In Suhr überquerte ein Fussgänger die Strasse und wurde von einem Auto angefahren. Er wurde anschliessend schwer verletzt ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen.

Gestern am späten Abend prallte in Suhr ein Auto gegen einen Fussgänger, der die Strasse überquerte. Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich am Montag, 31. Januar 2022, kurz nach 23 Uhr auf der Wynentalstrasse in Suhr. Der 46-jährige Fahrer eines schwarzen Dacia fuhr von Buchs her in Richtung Suhr. Beim Fussgängerstreifen auf Höhe der Abzweigung Wynencenter überquerte gleichzeitig ein Fussgänger die Strasse.

In der Folge kam es zur Kollision mit dem herannahenden Auto. Der Rettungsdienst fand den Fussgänger bewusstlos vor und brachte ihn ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt er schwere Verletzungen, ist aber ausser Lebensgefahr. Die genaue Unfallursache ist unklar.

Der Unfallverursacher ist von der Unfallstelle geflohen. Kantonspolizei Aargau

Die Kantonspolizei Aargau führte auf der Unfallstelle bis weit in die Nacht Ermittlungen durch. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete gegen den Automobilisten ein Strafverfahren.

Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht Augenzeugen.