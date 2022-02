Wir haben einen neuen #Spitzenreiter bezüglich Windspitze. Auf dem #Chasseral (1599 m) wurde in der vergangenen Stunde eine Böe mit 164km/h gemessen. Mittlerweile ist die #Kaltfront von Sturm #Antonia in den Voralpen angekommen. Aktuelles Radar unter: https://t.co/PSSm2JQlMR (me) pic.twitter.com/rP2TE13ZTr