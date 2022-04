Stromversorgung Bei Strommangellage sollen Gaskraftwerke als Notlösung geprüft werden Als ausschliessliche Notlösung wäre es sinnvoll, den Einsatz von Gaskraftwerken zur Prävention einer nationalen Strommangellage zu prüfen, schreibt die Regierung zu einem politischen Vorstoss. Faktisch geht es darum, ob die Gasturbinen-Testanlage in Birr zur Überbrückung in Frage kommt.

Das Testkraftwerk in Birr. Zvg/Admin.ch/Ansaldo Energia

Anfangs Jahr gelangten mehrere Grossrätinnen und Grossräte aus allen Fraktionen (Sprecher Gian von Planta/GLP) nach einem Interview von Energiedirektor Stephan Attiger in der AZ mit mehreren Fragen an die Regierung. Hauptpunkt dabei ist, ob die beiden Gasturbinen-Testanlagen in Birr in einer Strommangellage als Reservekraftwerke zur Überbrückung eingesetzt werden könnten.

Schon 2025 könnte kurzfristige Strommangellage bis 500 Stunden eintreten

In ihrer Antwort hält die Regierung fest, die zukünftig wegfallenden Kapazitäten der Kernkraft «sollen soweit wie möglich produktionsseitig durch erneuerbare Energien (vornehmlich Photovoltaik, Wind, Wasserkraft und Geothermie) ersetzt beziehungsweise verbrauchsseitig durch Effizienzmassnahmen reduziert werden». Durch das fehlende Stromabkommen mit der Europäischen Union (EU) erscheine es laut einer Studie des Bundes aber möglich, dass im Jahr 2025, also schon vor dem Abschalten eines Kernkraftwerks, eine kurzfristige Strommangellage von 47 bis über 500 Stunden herrschen könnte.

Hier erscheine es «als ausschliessliche Notlösung sinnvoll, den Einsatz von Gaskraftwerken zur Prävention einer nationalen Strommangellage zu prüfen», schreibt die Regierung. Laut dem Konzept der eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) zur Erstellung eines Spitzenlast-Gaskraftwerks soll eine Gesamtkapazität von 1000 Megawatt (MW) auf zwei bis drei Standorte verteilt werden.

Laut ElCom wären auch Zweistoffanlagen denkbar, also notfalls auch mit Öl

Weiter geht die ElCom davon aus, dass es bei einer nationalen Strommangellage nicht gleichzeitig zu einer Knappheit an Erdgas kommt. Nichtsdestotrotz seien Zweistoffanlagen denkbar, welche sowohl mit Erdgas aus der Pipeline als auch mit vor Ort gelagerten Ölprodukten betrieben werden könnten. Das Konzept weist 17 mögliche Standorte aus, darunter drei im Aargau, nämlich Birr, Kaiseraugst und Kaisten.

Die ElCom empfiehlt dem Bundesrat, die standortspezifischen Detailfragen sowie die Bewilligungsverfahren mit den betroffenen Kantonen und Gemeinden zu klären. Der Kanton Aargau stehe für diese Abklärungen bereit und hat eine erste Kontaktaufnahme in dieser Sache mit den drei betroffenen Gemeinden gestartet, heisst es weiter. Abgesehen davon dürfe aber – auch mit Blick auf das Klima – ein solches Backup-Kraftwerk nicht Teil eines betriebswirtschaftlich optimierten Produktionsportfolios des Betreibers werden (keine reguläre Erzeugungskapazitäten).

Leistung der Testanlage in Birr entspricht der von Beznau 1 und 2

Ansaldo Energia betreibt in Birr ein Testcenter mit zwei Gasturbinen (wir berichteten darüber). Diese beiden neueren Gasturbinen verfügen zusammen über eine elektrische Leistung von bis zu 660 MW, was annähernd der Leistung der Kernkraftwerke Beznau 1 und 2 entspricht. In Birr kommt eine ältere Gasturbine von General Electric mit 50 MW hinzu. Sie wird von der Regierung nicht weiter betrachtet. Die Gasturbinen sind an das 220 Kilovolt (kV)-Stromübertragungsnetz angeschlossen.

Die Speisung durch das internationale Gasnetz reicht nur für den Betrieb einer Turbine. Um zwei gleichzeitig zu betreiben, müsste man ihn erweitern. Alex Spichale / AGR

Gaslieferungs- und Stromeinspeisungskapazität reichen nur für eine Turbine

Sowohl die Gaslieferungs- wie auch die Stromeinspeisungskapazitäten reichen aber nur für den Betrieb einer Turbine, hält die Regierung fest. Überdies bedürften sie aufgrund ihrer Betreibung als Testanlage einer gründlichen Revision, um zuverlässig auf Abruf als Spitzenlastkraftwerk(e) zu dienen. Um beide gleichzeitig zu betreiben, müsste also gegebenenfalls ein Ausbau erfolgen. Die zusätzlichen Stromleitungskapazitäten für die Einspeisung des Stroms aus beiden Turbinen würden rund 60 Millionen Franken kosten, heisst es in der Antwort weiter.

Bund und Swissgrid müssten miteinbezogen werden

Ein Abkommen mit den Betreibern für die Nutzung dieser Anlagen als Kapazitätsreserve in den kritischen Wintermonaten sei grundsätzlich vorstellbar, sagt die Regierung weiter. Die Nutzung als Kapazitätsreserve bleibe noch zu prüfen und wäre vertraglich detailliert zu definieren. Da es sich bei der Abwendung einer Strommangellage um ein nationales Interesse handelt, müssten ebenfalls der Bund und die Swissgrid als nationale Netzgesellschaft in ein Abkommen mit einbezogen werden.

Von links: Winfried Kuhn, Head of Supply Chain AES, Gerd René Albiez,Chef Ansaldo in Baden, und Felix Ruckli, Unterhaltsverantwortlicher in Birr, vor dem Testkraftwerk. Alex Spichale / AGR

Regierungsrat Stephan Attiger sowie ein Vertreter des Bundes führten inzwischen ein Gespräch mit einer Ansaldo-Delegation. Dabei wurde unter anderem erörtert, ob sich eine oder zwei Gasturbinen zur Erhaltung der Netzstabilität mittels Spitzenlastkapazitäten eignen könnten. Um diese Möglichkeit zu prüfen, müssen zuerst die Rahmenbedingungen bekannt sein. Es gebe auch offene Fragen, zum Beispiel in Bezug auf mögliche Betreiber, den Umgang mit den CO2-Emmissionen, Finanzierung und Entschädigung. Das Bundesamt für Energie (BFE) klärt diese Fragen voraussichtlich bis Ende Juni und gibt sie dann in eine Vernehmlassung. Danach werden der Kanton und Ansaldo ihre Gespräche vertiefen.

Für eine Woche Betrieb bräuchte es 33 Millionen Kubikmeter Reserve

Bei einem Bedarf der beiden Gasturbinen in Birr von 1’800 MWh müsste eine Gasreserve von etwa 33 Millionen Kubikmeter verfügbar sein, sollte das Kraftwerk eine Strommangellage von einer Woche überbrücken. Für derart grosse Volumina (also Wochen- bis saisonaler Ausgleich) wird Erdgas in unterirdischen Speichern gelagert, wo es unter Hochdruck reingepresst und bei Bedarf wieder entnommen wird. Weder verfügt die Schweiz über derartigen Speicher noch seien solche innert nützlicher Frist machbar. Allerdings ist die Schweiz am französischen Speicher in Etrez bei Lyon beteiligt, von wo sie in Mangellagen gleichberechtigt Gas beziehen kann.

Theoretisch könne ein Flüssiggas-Speichervolumen von bis zu 90 Millionen Kubikmetern die Stromproduktion für bis zu drei Wochen ermöglichen. Dies unter der Voraussetzung, dass der Speicher ausschliesslich für ein Gaskraftwerk mit einer Leistung von 660 MW genutzt würde, so wie es beim Testcenter Birr der Fall wäre.