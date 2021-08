Strengelbach Selbstunfall ohne Führerausweis und mit 2,6 Promille In Strengelbach prallte ein stark alkoholisierter Automobilist gegen eine Mauer. Es blieb beim Blechschaden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 14 Uhr auf dem Aeschwuhrweg in Strengelbach. Von der Brühlstrasse herkommend fuhr ein Automobilist in den Aeschwuhrweg. Die Kantonspolizei Aargau fand den 26-jährigen Ungaren unverletzt, aber stark alkoholisiert vor. Die Alkoholmessung ergab einen Wert von rund 2,6 Promille.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blutprobe an. Wie sich herausstellte, verfügte der Lenker über keinen gültigen Führerausweis.

