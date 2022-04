Steuervorlage Grosser Rat senkt die Firmensteuern

Im Grossen Rat kam es gestern zum erwarteten Showdown um die jüngste Steuersenkungsvorlage (vgl. Box). Die Fronten standen vorher schon fest, uns do kam es denn auch: Vertreterinnen und Vertreter von SVP, FDP, Die Mitte und Grünliberalen warfen sich für die Vorlage in die Bresche. Umgekehrt wehrten sich Grossrätinnen und Grossräte von SP, Grünen und EVP im Rat ein letztes Mal (vergeblich) gegen die Pläne der Bürgerlichen.

Für die SVP beispielsweise gab Andy Steinacher bekannt, man werde die Steuervorlage einstimmig unterstützen. Sie sei ausgewogen. Dringend nötig sei die Erhöhung des Versicherungsabzugs. Da sei man derzeit bei Familien auf dem letzten Platz der Kantone. Bei den Gewinnsteuern sei der Aargau auf den drittletzten Platz gefallen. Er dürfe nicht weiter ins Hintertreffen geraten. 80 Prozent der Steuern kämen von vergleichsweise wenigen Firmen. Sie könnten ihr Steuerdomizil oder ihre Gewinne in einen anderen Kanton verschieben. Das will die SVP verhindern. Mit Zahlungen an die Gemeinden zum teilweisen Ausgleich ihrer Mindererträge aufgrund der Senkung der Gewinnsteuer seien deren Bedürfnisse erkannt. Die Mindereinnahmen würden sukzessive wieder ausgeglichen, ist er überzeugt. Die Vorlage sei eine Investition in die Zukunft des Aargaus.

Isabelle Schmid auf der anderen Seite erklärte namens der Grünen ihre Ablehnung. Von pauschalen Steuerabzügen profitierten reiche Haushalte überproportional, kritisierte sie. Man würde das Geld besser in Kinderbetreuung, Sprachkurse oder Musikstunden investieren. Mit der Vorlage sänken die Gewinnsteuern massiv. Das lehnen die Grünen ab. Gewinnstarke Firmen sollen auch künftig ihren Beitrag leisten, plädierte Schmid. Die Zahlungen an die Gemeinden seien zudem nur Kosmetik. Die Grünen fordern stattdessen eine Vorreiterrolle des Kantons Aargau im Klimaschutz. Die Grünen würden das Referendum gegen diese Vorlage mittragen, kündigte sie an.