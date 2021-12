Stellenmeldepflicht Wegen Masseinwanderungsinitiative: Jetzt müssen Jobs für Verkäufer, Grafikerinnen und Lackierer dem RAV gemeldet werden In einigen Berufen ist die Arbeitslosigkeit jüngst auf über 5 Prozent geklettert, etwa bei Marketingfachpersonen, Grafikerinnen oder Lackierern. Ab 2022 sind Stellen in diesen Bereichen meldepflichtig.

Freie Stellen für Grafikerinnen und Grafiker müssen ab 2022 den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet werden. Keystone

Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) passt jedes Jahr die Liste der Berufe an, welche stellenmeldepflichtig sind. Gemäss dem WBF sind das neu auch folgende Berufsgruppen: Lackiererinnen, Grafiker, Marketingfachpersonen und Reiseverkehrsfachkräfte, sowie Verkaufsfachkräfte im Handel. Letztere sind grösste Berufsart, welche meldepflichtig wird. Hier sind schweizweit knapp 160'000 Personen tätig.

Meldepflichtige Berufsarten 2022 Berufsbezeichnung Berufsart Key Account Manager Führungskräfte in Vertrieb Leiter des technischen Kundendienstes/Service Führungskräfte in Vertrieb Exportleiter Führungskräfte in Vertrieb Verkaufsleiter Führungskräfte in Vertrieb Aussenhandelsleiter Führungskräfte in Vertrieb Marketingmanager Führungskräfte in Marketing Marketingleiter Führungskräfte in Marketing Multimedia Autor Grafik- und Multimediadesigner Multimedia Designer Grafik- und Multimediadesigner Illustrator Grafik- und Multimediadesigner Grafiker Grafik- und Multimediadesigner Designer, Visuelle Kommunikation Grafik- und Multimediadesigner Interactive Media Designer Grafik- und Multimediadesigner Grafik-Designer Grafik- und Multimediadesigner Gestalter Kommunikationsdesign Grafik- und Multimediadesigner Marketingfachmann Fachkräfte in Marketing und Werbung Product Manager Fachkräfte in Marketing und Werbung Markt- und Meinungsforscher Fachkräfte in Marketing und Werbung Kommunikationsfachmann Fachkräfte in Marketing und Werbung Medienmanager Fachkräfte in Marketing und Werbung Medienfachmann Fachkräfte in Marketing und Werbung Kommunikationsplaner Fachkräfte in Marketing und Werbung Revenue Manager Fachkräfte in Marketing und Werbung Verkaufsingenieur Technische Verkaufsfachkräfte (ohne Informations- und Kommunikationstechnologie), Technik Technischer Kaufmann Technische Verkaufsfachkräfte (ohne Informations- und Kommunikationstechnologie), Technik Fachmann Technischer Kundendienst/Service Technische Verkaufsfachkräfte (ohne Informations- und Kommunikationstechnologie), Technik Kriminologe Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler Erziehungswissenschafter Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler Soziologe Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler Ethnologe Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler Volkskundler Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler Archäologe Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler Anthropologe Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler Musikwissenschafter Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler Geograph Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler Theaterwissenschaftler Soziologen, Anthropologen und verwandte Wissenschaftler Politologe Philosophen, Historiker und Politologen Historiker Philosophen, Historiker und Politologen Kunsthistoriker Philosophen, Historiker und Politologen Heraldiker Philosophen, Historiker und Politologen Philosoph Philosophen, Historiker und Politologen Schauspieler Schauspieler Komödiant Schauspieler Aussendienstmitarbeiter Verkaufsfachkräfte Druckkaufmann Verkaufsfachkräfte Verkaufsfachmann Verkaufsfachkräfte Event Manager Konferenz- und Veranstaltungsplaner Sous-Chef, stv. Küchenchef Küchenchefs, stv. Küchenchefs und Souschefs Küchenchef Küchenchefs, stv. Küchenchefs und Souschefs Chefkoch Küchenchefs, stv. Küchenchefs und Souschefs Tourismusfachmann Reiseverkehrsfachkräfte Tourismusassistent Reiseverkehrsfachkräfte Gästebetreuer im Tourismus Reiseverkehrsfachkräfte Reisefachmann Reiseverkehrsfachkräfte Call Center Agent Kundeninformationsfachkräfte in Call Centers Fachmann Kundendialog Kundeninformationsfachkräfte in Call Centers Telefonist Telefonisten Hotelsekretär Hotelrezeptionisten Hotelreceptionist Hotelrezeptionisten Chef de réception (Hotel) Hotelrezeptionisten Hotel-Kommunikationsfachmann Hotelrezeptionisten Concierge d'hôtel Hotelrezeptionisten Hostess Empfangskräfte (allgemein) Empfangshostess Empfangskräfte (allgemein) Receptionist Empfangskräfte (allgemein) Portier Empfangskräfte (allgemein) Chefpatissier Köche Koch Köche Alleinkoch Köche Chef de partie Köche Saucenkoch Köche Commis de cuisine Köche Küchenangestellter Köche Diätkoch Köche Chef de Rang Chefs de Service in Restaurants Chef de Service Chefs de Service in Restaurants Bereichsleiter Restauration Chefs de Service in Restaurants Bier-Sommelier Servicefachkräfte in Restaurants Sommelier Servicefachkräfte in Restaurants Restaurantangestellter Servicefachkräfte in Restaurants Restaurantfachmann Servicefachkräfte in Restaurants Systemgastronomiefachmann Servicefachkräfte in Restaurants Bahn-/Railsteward Servicehilfskräfte in Restaurants Servicehilfskraft Servicehilfskräfte in Restaurants Chef de bar Barkeeper Barkeeper Barkeeper Barista Barkeeper Gouvernante Reinigungs- und Hauswirtschaftsleiter in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen Butler Reinigungs- und Hauswirtschaftsleiter in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen Leiter Hotellerie-Hauswirtschaft Reinigungs- und Hauswirtschaftsleiter in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen Haushaltleiter Reinigungs- und Hauswirtschaftsleiter in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen Bereichsleiter Hotellerie - Hauswirtschaft Reinigungs- und Hauswirtschaftsleiter in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen Hauswirtschaftspraktiker Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen Fachmann Hauswirtschaft Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen Hotellerieangestellter Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen Hotelfachmann Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen Detailhandelsassistent Verkäufer in Handelsgeschäften Detailhandelsfachmann Verkäufer in Handelsgeschäften Drogist Verkäufer in Handelsgeschäften Detailhandelsangestellter Verkäufer in Handelsgeschäften Automobil-Verkaufsberater Verkäufer in Handelsgeschäften Kundendienstberater im Automobilgewerbe Verkäufer in Handelsgeschäften Kundenberater im Uhrenverkauf Verkäufer in Handelsgeschäften Wächter Sicherheitsdienstleistungspersonal Nachtwächter Sicherheitsdienstleistungspersonal Sicherheitsangestellter Sicherheitsdienstleistungspersonal Sicherheitsfachmann Sicherheitsdienstleistungspersonal Bauwerktrenner Betonierer, Betonoberflächenfertiger und verwandte Berufe Schaler Betonierer, Betonoberflächenfertiger und verwandte Berufe Eisenleger Betonierer, Betonoberflächenfertiger und verwandte Berufe Gerüstbaupraktiker Baukonstruktions- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt Gerüstbauer Baukonstruktions- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt Bautenschutz-Fachmann Baukonstruktions- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt Asbestsanierer Baukonstruktions- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt Dachdecker Dachdecker Flachdachbauer Dachdecker Dachdeckerpraktiker Dachdecker Fachmann Systemdecken Dachdecker Plattenleger Boden- und Fliesenleger Plattenlegerpraktiker Boden- und Fliesenleger Industrie- und Unterlagsbodenbaupraktiker Boden- und Fliesenleger Boden-Parkettleger Boden- und Fliesenleger Bodenbelagsberater Boden- und Fliesenleger Gipserpraktiker Gipser, Trockenbauer Gipser-Trockenbauer Gipser, Trockenbauer Abdichter Isolierer, Gebäudehüllen Abdichtungspraktiker Isolierer, Gebäudehüllen Fassadenbauer Isolierer, Gebäudehüllen Fassadenbaupraktiker Isolierer, Gebäudehüllen Maler Maler und verwandte Berufe Malerpraktiker Maler und verwandte Berufe Industrielackierer Lackierer und verwandte Berufe Lackierassistent Lackierer und verwandte Berufe Lackierfachmann Industrie Lackierer und verwandte Berufe Carrosserielackierer Lackierer und verwandte Berufe Schweissfachmann Schweisser und Brennschneider Polisseur Metallpolierer, Rundschleifer und Werkzeugschärfer Visiteur, Uhrenindustrie Uhrenarbeiter Zifferblattmacher Uhrenarbeiter Uhrenarbeiter Uhrenarbeiter Textilpfleger Bediener von Wäschereimaschinen Wäschereiangestellter Bediener von Wäschereimaschinen Fachmann Textilpflege Bediener von Wäschereimaschinen Chauffeur Fahrzeugführer und Bediener mobiler Anlagen, onA Taxichauffeur Personenkraftwagen-, Taxi-, Kleintransporter- und Kleinbusfahrer Strassentransportpraktiker Personenkraftwagen-, Taxi-, Kleintransporter- und Kleinbusfahrer Strassenbauer Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Strassenbau Mineur Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Strassenbau Bohrarbeiter Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Strassenbau Grundbauer Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Strassenbau Gleisbauer Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Strassenbau Tunnelfacharbeiter Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Strassenbau Grundbaupraktiker Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Strassenbau Steinsetzer Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Strassenbau Pflästerer Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Strassenbau Strassenbaupraktiker Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Strassenbau Gleisbaupraktiker Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Strassenbau Baumaschinenführer Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Baumaschinen Pistenfahrzeugführer Führer von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, Baumaschinen Kranführer Kranführer, Aufzugmaschinisten und Bediener verwandter Hebeeinrichtungen (ohne Seilbahn) Staplerfahrer Gabelstaplerfahrer und verwandte Berufe Reinigungsangestellter Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen Reinigungsmitarbeiter (Hotel) Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen Landwirtschaftliche Hilfskraft, Gemüse- und Obstbau Hilfsarbeiter im Gemüse- und Obstbau Landwirtschaftliche Hilfskraft, Tierhaltung Hilfsarbeiter in der Tierhaltung Landwirtschaftliche Hilfskraft, übrige Landwirtschaft Hilfsarbeiter in Ackerbau und Tierhaltung (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) Allrounder, Garten Hilfsarbeiter im Gartenbau Strassenwärter Hilfsarbeiter im Tiefbau Tunnelarbeiter Hilfsarbeiter im Tiefbau Allrounder, Tiefbau Hilfsarbeiter im Tiefbau Allrounder, Hochbau Hilfsarbeiter im Hochbau, onA Bauarbeiter, Bauhauptgewerbe Hilfsarbeiter im Hochbau, Bauhauptgewerbe Bauarbeiter, Ausbaugewerbe Hilfsarbeiter im Hochbau, Ausbaugewerbe Allrounder, Gebäudetechnik Hilfsarbeiter im Hochbau, Ausbaugewerbe Verpackungsangestellter Verpacker Betriebsarbeiter Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Allrounder, Bekleidungsherstellung Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Allrounder, Elektronik Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Allrounder, Kunststoff Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Allrounder, Metall Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Allrounder, Maschinenmechanik Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Allrounder, Fahrzeugwartung und -Reparatur Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Allrounder, Uhrenindustrie Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Allrounder, Textilindustrie Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Allrounder, Holzindustrie Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Allrounder, chemische und Pharmaindustrie Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Allrounder, Lebensmittelindustrie Hilfsarbeiter bei der Herstellung von Waren, anderweitig nicht genannt Zügelmann Frachtarbeiter und verwandte Berufe Allrounder, Logistik Frachtarbeiter und verwandte Berufe Pizzaiolo Zubereiter von Fast Food und anderen Imbissen Hilfskoch Hilfsköche Casserolier Küchengehilfen Kehrichtabfuhrarbeiter Arbeiter in der Abfall- und Wertstoffsammlung Recyclist Arbeiter in der Abfallsortierung Kanalarbeiter Strassenkehrer und verwandte Berufe Kurier Boten, Paketauslieferer und Gepäckträger Automatenbetreuer Zählerableser, Automatenbefüller und -kassierer

Der Grund für die Aufnahme in die Stellenmeldepflicht ist, dass die Arbeitslosigkeit in all diesen Berufen jüngst auf über 5 Prozent geklettert ist. Die Liste der meldepflichtigen Berufe wurde seit Ausbruch der Coronapandemie kontinuierlich länger und und spiegelt den allgemeinen Anstieg der Arbeitslosigkeit wider. (gb/phh)