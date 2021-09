Spreitenbach Unbekannter fährt Kind (6) an und begeht Fahrerflucht Ein unbekannter Automobilist hat heute Mittwoch einen 6-jährigen Knaben angefahren. Ohne sich um den leicht verletzten Jungen zu kümmern fuhr er weg.

Kurz nach 12 Uhr in Spreitenbach fuhr ein 6-jähriger Knabe mit seinem Kickboard auf der Wigartestrasse, als ein unbekanntes Auto, vom Seefeldweg kommend, frontal in die Seite des Knaben fuhr. Der Knabe verletzte sich leicht – ohne sich um ihn zu kümmern fuhr der Automobilist in einem hellen Fahrzeug in unbekannte Richtung weg.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallherganges aufgenommen.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Stützpunkt Baden (Tel. 056 200 11 11) zu melden. (az/kob)

