Spannender Lesestoff: Spektakulärer Aargauer Mordfall in Buchform

Das neue Buch von Journalist Peter Hossli kam ausgerechnet an dem Tag in die Buchhandlungen, an dem diese wegen Corona schliessen mussten. Nach anderthalb Jahren Arbeit lag das für den Journalisten nah an einer Katastrophe. Dank einer selbst aufgegleisten Online-Kampagne, guten Kritiken in den Medien (u. a. AZ vom 3. April) und zuletzt einem schönen Radiostück liegt Hosslis zweites Buch «Revolverchuchi» nun dennoch bereits in der dritten Auflage vor. «Zum Glück haben viele das Buch online bestellt», berichtete Hossli am Dienstag in der Kantonsbibliothek, wo er seine verschobene Vorlesung nachholte.