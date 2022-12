Solidaritätsaktion Die ehemalige Aargauerin des Jahres sammelt für die Ukraine – und muss mehr Lastwagen organisieren, weil die Hilfsbereitschaft so gross ist Marit Neukomm, einst Aargauerin des Jahres, führt mit ihrem Verein «Volunteers for Humanity» eine Hilfsgüter-Sammlung durch. Hunderte bringen Schlafsäcke, Decken, Hygieneartikel nach Aarau, auch Firmen spenden Material. Die Organisatorin ist überwältigt: «Die riesige Hilfsbereitschaft der Menschen hier ist wunderschön.»

Marit Neukomm, Gründerin und Präsidentin von «Volunteers for Humanity», ist überwältigt von den vielen Spenden für die Kriegsflüchtlinge. Alex Spichale / AGR

«Fassungslos, aber nicht tatenlos», heisst es auf der Website von «Volunteers for Humanity», dem Aargauer Verein aus Oberentfelden, dessen Mitglieder sich seit Jahren ehrenamtlich für Menschen auf der Flucht engagieren. Der Verein mit Präsidentin Marit Neukomm will den Menschen an der Grenze und in der Ukraine schnell und direkt helfen und organisierte deshalb eine Sammelaktion für Hilfsgüter.

Zahlreiche Spenderinnen und Spender folgten dem Aufruf und erschienen am frühen Freitagabend auf dem Platz vor dem Aarauer Zeughaus an der Rohrerstrasse, um für die notleidenden Menschen in und aus der Ukraine Hilfsgüter zu spenden. Und das schon vor dem eigentlichen Start zur Sammlung, der um 17 Uhr angesetzt war. Bereits um 16.30 Uhr geben zahlreiche Menschen ihre Spenden ab, die Autos stauen sich vor dem Umschlagplatz.

Marit Neukomm, Aargauerin des Jahres 2016 und Präsidentin von «Volunteers for Humanity», sagt auf dem Sammelplatz: «Wir hatten zuerst grossen Respekt vor der Sammlung, da wir aufgrund der vielen Anmeldungen merkten, wie gross das wird.» Die riesige Hilfsbereitschaft habe man im Aargau bereits während der Flüchtlingskrise im Zuge des Syrienkriegs gesehen. «Das ist wunderschön.»

Ein Berg aus Windeln und Schlafsäcken

Manuela Surer (35) aus Aarau hat eine Wolldecke und Damenbinden gespendet. Sie sagt: «Die Krise in der Ukraine betrifft die ganze Welt, das hat mich betroffen gemacht. Da habe ich überlegt, was ich zu Hause habe und es mitgebracht.» Manche haben ganze Kleinlaster voller Spenden mitgebracht, so auch Dani aus Vordemwald. Seine Frau hat den Aufruf auf Facebook gesehen. «Es hat Familien mit Kindern, die ihr Zuhause verloren haben. Das wünscht man niemandem, vor allem wenn man selbst Kinder hat», sagt er.

Andere wiederum haben einen direkten Bezug, so wie der 28-jährige Marco aus Aarau, der zusammen mit zwei Arbeitskollegen für die Menschen an der Grenze und in der Ukraine spendet. «Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, sind noch in der Ukraine.» Viele der Spendenden, die zur Sammelstelle beim Zeughaus gekommen sind, haben bereits im Vorfeld bei Nachbarn und Verwandten gesammelt. So auch Susanne Brielmann (57) aus Zufikon. «Ich habe den Aufruf gesehen und arbeite hier in der Nähe, da habe ich meine Nachbarn auch noch angefragt», sagt sie.

6 Bilder 6 Bilder Die Hilfsgüter-Sammlung von «Volunteers for Humanity», auf dem Zeughaus-Areal in Aarau am Freitag 4. März, sollte eigentlich erst um 17 Uhr starten. Alex Spichale

Um 17 Uhr türmen sich sauber sortierte Berge aus verpackten Windeln, Feuchttüchern, Schlafsäcken oder Decken auf dem Zeughausplatz. Nicht nur Private, sondern auch diverse Firmen und die umliegenden Spitäler sind dem Aufruf gefolgt. Unter anderem hat das Kantonsspital Aarau beheizte medizinische Betten für Neugeborene gespendet. Quantifizieren lässt sich die überwältigende Menge an gespendeten Hilfsgütern erst, wenn sie transportbereit ist.

Transport kann aufgrund der Menge der Hilfsgüter erst später fahren

Unterdessen musste der Verein bereits mehr Lastwagen organisieren, als ursprünglich geplant. Der grösste Teil der gespendeten Hilfsgüter, unter anderem 33 Paletten medizinische Hilfsgüter, geht mit der Osteuropahilfe weg. Die Partnerorganisation von «Volunteers for Humanity» arbeitet in der Ukraine eng mit dem Katastrophenschutz und dem Roten Kreuz zusammen.

Beim Transport hilft neben der Osteuropahilfe auch die gemeinnützige Organisation Remar mit. «Ich würde am liebsten selbst mitfahren», sagt Neukomm. «Aber es hilft den Menschen mehr, wenn wir hier Hilfsgüter sammeln, da uns die Öffentlichkeit in der Schweiz kennt. Die Osteuropahilfe hat in der Ukraine alle Kontakte und verteilt die Hilfsgüter auch im Konfliktgebiet. Deshalb spannen wir mit den anderen Organisationen zusammen. So spielt jeder seine Stärke aus.» Wenn man als Verein alleine den Transport und die Verteilung der Güter organisieren müsste, wäre das wohl ineffizient, so Neukomm.

Ursprünglich war geplant, die Hilfsgüter bereits am Montag in Richtung Ukraine zu transportieren. Aufgrund der schieren Menge musste der Start aber auf den kommenden Samstag verschoben werden. Ein Teil der medizinischen Güter werden aber früher versendet, denn der Verein möchte auch die Kinderspitäler in der Ukraine unterstützen. So oder so ist der Spendenaufruf der «Volunteers for Humanity» schon jetzt ein Erfolg. Neukomm sagt: «Es ist klar, der Krieg ist nahe, aktuell und bewegt die Menschen. Aber dass uns beispielsweise auch Firmen ihre Türen öffnen, ist überraschend schön.»