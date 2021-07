Seengen 2 Promille: 39-Jährige fährt stark alkoholisiert in eine Mauer Stark alkoholisiert verursachte eine Automobilistin gestern Abend in Seengen einen Selbstunfall. Während sie unverletzt blieb, entstand am Auto Totalschaden.

Eine Automobilistin fuhr gestern Dienstag um 22.30 Uhr auf der Sarmenstorfstrasse in Richtung Sarmenstorf. Noch im Innerortsbereich verlor sie die Herrschaft über ihren Wagen und prallte gegen eine Stützmauer. Ein Anwohner beobachtete, wie die Frau den demolierten Seat stehen liess und sich zu Fuss entfernte.

Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, konnte sie die 39-Jährige wenig später an ihrem Wohnort in der Region antreffen. Die Frau war unverletzt, aber stark alkoholisiert. So ergab der Atemlufttest einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei nahm ihr den Führerausweis auf der Stelle ab. (kob)

