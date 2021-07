Schwaderloch Auf Gegenfahrbahn geraten: Totalschaden und zwei Verletzte Ausgangs Schwaderloch geriet ein Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen, beide Fahrer mussten mit Verletzungen ins Spital gebracht werden.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist laut der Polizei noch unklar. Kantonspolizei

Ein Autofahrer fuhr am Montagmorgen auf der Hauptstrasse Schwaderloch in Richtung Etzgen. Ausgangs Dorf geriet der 60-Jährige BMW-Lenker auf die Gegenfahrbahn und stiess dort frontal mit einem entgegenkommenden Renault zusammen. Wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung schriebt, passierte dies gegen 07.30 Uhr.

Der Unfallverursacher sowie der 49-jährige Fahrer des Renault wurden beide verletzt und von Ambulanzen ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist laut der Polizei noch unklar.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg ordnete beim BMW-Fahrer eine Blut- und Urinprobe an. (luz)

