Schafisheim/Rupperswil Rupperswil bedauert Wegzug der Ferrum, hofft aber auf künftige gewerbliche Nutzung des Areals Gegen das 30-Millionen-Bauprojekt der Ferrum AG in Schafisheim sind keine Einsprachen eingegangen. Die Firma kann damit ganz in die Gemeinde verlegt werden. Das bedeutet aber auch, dass die jetzige Fertigungshalle in Rupperswil aufgegeben wird.

Die Ferrum AG will ihren Standort in Rupperswil aufgeben. Das Areal soll aber vorerst gewerblich, längerfristig auch für Wohnzwecke weitergenutzt werden. Sandra Ardizzone

Für rund 30 Millionen Franken wird im Industriegebiet von Schafisheim eine neue Fertigungshalle der Ferrum AG gebaut. Die Firma stellt Maschinen für die Getränke- und Lebensmittelbranche, die Deckel auf Dosen pressen, sowie Zentrifugen her. Mit dem Neubau will die Ferrum ihren Standort ganz nach Schafisheim verlegen. Das Baugesuch lag bis vor kurzem auf der Verwaltung auf, Einsprachen dagegen sind laut Auskunft der Gemeinde keine eingegangen. Läuft weiterhin alles nach Plan, wird die Halle in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 fertiggestellt.

Gewinnt Schafisheim Industrie, verliert Rupperswil diese. «Der Gemeinderat bedauert den Wegzug der traditionsreichen Unternehmung und den damit verbundenen Verlust an Arbeitsplätzen in Rupperswil», äussert sich der Gemeinderat von Rupperswil dazu. Das Firmenareal, so habe die Behörde in Gesprächen mit den Beteiligten erfahren, werde nach dem Auszug der Ferrum AG aber vorläufig weiter gewerblich genutzt. Längerfristig soll es für Wohn- und Gewerbenutzungen entwickelt werden. «Der Gemeinderat wird sich bei der Planung der künftigen Nutzung einbringen und dabei eine für Rupperswil optimale Entwicklung anstreben.»