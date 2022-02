Arbeitskollege des Verunfallten: «Wir sind alle am Hoffen und Bangen»

In Schafisheim sind die Spuren des Unfalls auch am Folgetag nicht zu übersehen. Tele M1 konnte am Dienstag mit einem Arbeitskollegen des Fahrers sprechen. Der Zustand des Lenkers sei noch immer kritisch und er befinde sich auf der Intensivstation.