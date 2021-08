Rupperswil Brand verwüstet Wohnung – Bewohner im Spital Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rupperswil musste ein Bewohner ins Spital gebracht werden. Als Brandursache steht eine Fahrlässigkeit im Vordergrund.

Der Brand brach am frühen Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus am Alten Schulweg in Rupperswil aus. Der Bewohner der betroffenen Wohnung alarmierte die Feuerwehr, nachdem er das Feuer um 6.20 Uhr bemerkt hatte.

Da der Bewohner Anzeichen einer Rauchvergiftung zeigte, wurde er mit der Ambulanz ins Spital gebracht. «Der Brand zog die Wohnung stark in Mitleidenschaft», schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung. Die Bewohner der anderen beiden Wohnungen, die vorsorglich evakuiert wurden, konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurückkehren.

Als Brandursache vermutet die Aargauer Polizei eine Fahrlässigkeit. Sie hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Aktuelle Polizeibilder: