Rothrist 20-Jähriger verunfallt auf verbotener Lernfahrt: 25'000 Franken Sachschaden Ein 20-Jähriger hat in Rothrist die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte gegen zwei parkierte Autos. Verletzt wurde niemand. Der junge Mann befand sich auf einer Lernfahrt – allerdings ohne Begleitperson.

Kapo Aargau

Der junge Mann, ein 20-jähriger Afghane, war am Donnerstag kurz nach 13.30 Uhr in Rothrist unterwegs. Als er auf einen Parkplatz fahren wollte, verwechselte er das Brems- und Gaspedal und prallte in ein parkiertes Auto. Dies schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Durch die Wucht des Aufpralls sei das parkierte Auto in einen weiteren Wagen geschoben worden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 25'000 Franken.

Wie die Aargauer Kantonpolizei feststellte, besass der 20- Jährige einen Lernfahrausweis, war jedoch ohne die erforderliche Begleitperson unterwegs. Die Polizei verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Lernfahrausweis vorläufig ab.

Aktuelle Polizeibilder: