Reinach Zwei Männer fahren vor der Kontrolle davon – Polizei sucht Zeugen Ein silbergraues Auto missachtete das Haltezeichen der Kantonspolizei. Die Verfolgung musste die Polizei kurze Zeit später wieder abbrechen.

(kob) Gestern Sonntag führte die Kantonspolizei eine Verkehrskontrolle an der Hauptstrasse in Rheinach durch, auf Höhe der Dosenbachfiliale. Kurz vor 15 Uhr fuhr ein silbergraues Auto, vermutlich ein Chrysler Neon, aus Richtung Menziken auf die Polizeikontrolle zu.

Im Fahrzeug sassen zwei Männer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Der Fahrer missachtete das Haltzeichen, er fuhr zögerlich auf die Kontrollstelle zu und beschleunigte dann kurz davor massiv.

Die umgehend eingeleitete Verfolgungsfahrt musste im Bereich der Hochkreuzung abgebrochen werden, da bereits kein Sichtkontakt mehr bestand, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Beinwil am See.

Die Kantonspolizei Aargau hat Ihre Ermittlungen zum Fahrzeug und dessen Insassen aufgenommen. Personen welche Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können sind gebeten, mit dem Stützpunkt Süd in Unterkulm (062 768 55 00) Kontakt aufzunehmen.

Aktuelle Polizeibilder: