Regionalpolizei Region Zofingen stark von Einbrüchen betroffen – häusliche Gewalt gestiegen Im Jahresbericht 2021 zieht die Regionalpolizei Zofingen Bilanz. Eine starke Präsenz in den Gemeinden und die Prävention durch alle Fachgruppen standen im Fokus. Trotz Präventionsmassnahmen nahm die Zahl der Einbrüche im Herbst und Winter zu.

Die Regionalpolizei Zofingen verzeichnet im Jahresbericht 2021 einen starken Anstieg von Fällen mit häuslicher Gewalt. Oliver Menge

Die Regionalpolizei (Repol) Zofingen hat den Jahresbericht 2021 veröffentlicht. Die Repol schaue auf ein anspruchsvolles und erfolgreiches Jahr zurück, schreibt Frau Stadtammann und Ressortvorsteherin Christiane Guyer in der Einleitung. «Durch die Präsenz in allen 22 Gemeinden der Regionalpolizei Zofingen wird unseren Einwohnerinnen und Einwohnern ein hohes Sicherheitsgefühl vermittelt. Prävention als auch Repression müssen dabei in guter Balance stehen», so Guyer. Zudem sei das duale Polizeisystem im Aargau erneut evaluiert worden. Das Ergebnis sei erfreulich: Es funktioniere gut und geniesse in der Bevölkerung und bei den Gemeinden starken Rückhalt.

Mehr Präsenz trotz weniger Stunden in den Gemeinden

In seinem Rückblick vermerkt Polizeichef Stefan Wettstein, dass die Polizeipräsenz im vergangenen Jahr wie geplant weiter erhöht werden konnte. «Es ist das Ziel, zur richtigen Zeit am richtigen Ort die Hotspots zu kontrollieren.» Die Patrouillentätigkeit in den Quartieren der Vertragsgemeinden sei sehr wichtig und werde von der Bevölkerung wahrgenommen. Bezüglich Präsenz ist allerdings anzumerken, dass diese im Jahr 2018 noch 30'656 Stunden betrug, im Jahr 2021 noch 28'363 Stunden.

Einerseits spricht die Repol also davon, dass sie ihre Präsenz erhöht hat, andererseits sind aber weniger Stunden angefallen. Wie ist das zu erklären? Guyer sagt dazu: «Die ausgewiesene Zahl der uniformierten Präsenz in Stunden liegt leicht unter dem Wert der Vorjahre. Jedoch konnten wir die geleisteten Stunden im Vergleich mit der Anzahl Mitarbeitenden steigern.» Personalfluktuationen und Ausfälle beschäftigten im vergangenen Jahr die Repol. Verglichen mit der Nettoarbeitszeit sei die Präsenz ausgebaut worden, so Guyer. Im vergangenen Jahr lagen die Stunden der uniformierten Präsenz pro Mitarbeitenden im Aussendienst bei 1031 (Vorjahr: 954).

Ihre Jahresziele in den Bereichen Vandalismus, Verkehrsinstruktion, Prävention in der Jugendpolizei, Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden im Strassenverkehr habe die Repol umgesetzt, berichtet Wettstein. Allerdings gibt es eine Verschlechterung bezüglich Einbruchzahlen. «Besonders viele Einbrüche wurden in Kellerabteilen und Garagen begangen», schreibt Wettstein.

Auf Nachfrage des ZT ergänzt Christiane Guyer: «Der Anstieg im Stützpunktkreis Zofingen liegt im Bereich Wohnen/Geschäft sowie Keller und Tiefgaragen bei rund 13 Prozent.» Verglichen mit 2020 seien die Zahlen massiv angestiegen. «Im ersten Pandemie-Jahr waren die Grenzen lange geschlossen, deshalb konnten gewisse Tätergruppierungen nicht aktiv sein. Wir stellen fest, dass der grösste Teil der Zunahme im letzten Quartal 2021 stattgefunden hat» – also nachdem die Grenzen wieder geöffnet waren.

Etliche Verhaftungen in den vergangenen Wochen

Bezüglich Vorkehrungen für dieses Jahr heisst das gemäss Guyer: «Wir beurteilen die Lage immer wieder neu. Die Präsenz am richtigen Ort und zur richtigen Zeit ist dabei sehr wichtig. Leider ist die Gegenseite auch organisiert.» Immerhin: In den vergangenen Wochen seien etliche Verhaftungen erfolgt. Man werde auch künftig auf Präventionsmassnahmen setzen.

Stark angestiegen sind weiter die Fälle im Bereich «Häusliche Gewalt». 2018 wurden 147 Fälle registriert, 2021 waren es 229 (ohne Delikte). Der Grund für den Anstieg sei, dass im Kanton Aargau die Anlaufstelle Häusliche Gewalt geschaffen wurde, so Guyer. Hier würden alle Vorfälle mit einem Polizeibericht erfasst. «Dies ist auch bei kleinen Streitigkeiten der Fall. Dank der Statistik können wir die Zunahme klar ausweisen, jedoch keine Angaben zu den Gründen des Anstiegs machen», führt sie aus.

Ein Fokus der Repol war die Verkehrsinstruktion an den Schulen. «Während rund 1850 Stunden zeigten die beiden Verkehrsinstruktoren den Kindern vom Kindergarten bis zur 5. Klasse, wie sie sich im Strassenverkehr sicher bewegen», heisst es im Bericht. Im Weiteren sei das Projekt «Polizeiliche Jugendsachbearbeitung im Kanton Aargau» zusammen mit der Kriminalprävention gestartet worden. «Mit viel Herzblut haben die Jugendsachbearbeitenden der Regionalpolizei Zofingen gezielten Präventionsunterricht an den Mittel- und Oberstufen erteilt», heisst es in der Mitteilung. Thema seien dabei hauptsächlich die Sozialen Medien mit Cyberkriminalität und Mobbing gewesen. Weiter referierten sie auch über Betäubungsmittel, Suchtmittel allgemein sowie Gewalt und deren rechtliche Grundlagen.

Gezielte Aktionen gegen Autoposer

Auch gegen sogenannte Autoposer, die mit ihren Fahrzeugen absichtlich Krach machen, ging die Repol aktiv vor. Monatlich wurden Verkehrskontrollen durchgeführt. In gezielten Aktionen wurden Fahrzeuglenkende, die mit lärmverursachenden Fahrstil auffielen oder lärmsteigernde Fahrzeugmanipulationen vorgenommen hatten, bei der Staatsanwaltschaften verzeigt.

Das zweite Jahr der Corona-Pandemie forderte von der Regionalpolizei Zofingen ausserordentliche Flexibilität, Vorsicht, rasche Entscheidungen, transparente Kommunikation sowie Durchhaltewillen. «Über allem stand das Ziel, trotz erschwerten Bedingungen gute und möglichst uneingeschränkte Leistungen für die Bevölkerung zu erbringen und die Sicherheit zu gewährleisten», so die Führungscrew. «Das hiess, in allen Vertragsgemeinden Präsenz zu zeigen und jederzeit für den Notfall gerüstet zu sein.»

Die Regionalpolizei Zofingen besteht aus 42 Mitarbeitenden und zwei Diensthunden. Sie sind in 22 Gemeinden für 85'859 Einwohnerinnen und Einwohner zuständig. Im Jahr 2021 erledigte die Repol 4878 Rechtshilfegesuche, 36 Stunden Bike-Patrouillen und 6836 Interventionen und Alarmeinsätze. Zudem schliesst die Jahresrechnung 2021 mit einem positiven Ergebnis ab (232'555 Franken im Plus).