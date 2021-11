Quote Kanton Aargau meldet: Leicht weniger Arbeitslose im Oktober Ende Oktober waren im Kanton Aargau weniger Menschen arbeitslos gemeldet als noch im September 2021. Die sinkende Quote zeigt den gleichen Trend auf wie die nationalen Zahlen. Auch schweizweit geht die Arbeitslosigkeit zurück.

Die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Personen hat im Aargau im Oktober um 0,1 Prozent abgenommen.

Chris Iseli

Bei den sieben Aargauer RAV waren Ende Oktober 538 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat September. So seien 11'170 Personen arbeitslos gemeldet, davon machen Männer 53 Prozent und Frauen 47 Prozent aus. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent, dies meldet der Kanton am Montagmorgen. Auch national sank die Quote im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte und liegt nun bei 2,5 Prozent.

1800 Betriebe verfügen der Mitteilung nach über eine gültige Bewilligung für Kurzarbeit. Das sind rund 200 weniger als noch im September. Damit sind «potenziell 14'500 Personen von Kurzarbeit betroffen», auch hier habe die Zahl abgenommen, nämlich um rund 3500 gegenüber dem Vormonat.

Die Zahl der Stellensuchenden hat damit um 509 Personen abgenommen. Sie lag Ende Oktober bei 18'631. Ende Oktober waren 4'319 offene Stellen gemeldet, davon waren 3'106 meldepflichtig. Das entspricht einer Abnahme von 438 offenen Stellen gegenüber dem Vormonat.

Was aber zugenommen habe, sei die Dauer der Arbeitssuche. Durchschnittlich waren die im Oktober abgemeldeten Stellensuchenden 326 Tage auf Stellensuche. Das sind 21 mehr 2 von 2 als im Vormonat. Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen nach einer neuen Stelle: Sie brauchten im Durchschnitt 450 Tage, bis sie wieder eine Arbeitsstelle fanden. Bei den 25- bis 49-Jährigen waren es 322 Tage und bei den 15- bis 24-Jährigen 174 Tage. (mma)