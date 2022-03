Petition Für eine «humane Aufnahmekultur»: Verein Netzwerk Asyl fordert Schutz, der unabhängig ist von Fluchtursachen Mehr als eine Million Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine – vor diesem Hintergrund lanciert der Verein Netzwerk Asyl Aargau eine Petition mit mehreren Forderungen an die Aargauer Regierung.

Rolf Schmid (SP) , Präsident von Netzwerk Asyl Aargau, informiert an der Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg in Aarau über die Flüchtlingspetition. Fabio Baranzini

Der Verein Netzwerk Asyl Aargau lanciert die Petition «Solidarität mit Menschen auf der Flucht - für eine humane Aufnahmekultur». In der Petition ruft der Verein die Aargauer Regierung und den Grossen Rat dazu auf einen Beitrag zu leisten, um die Flüchtlingswelle wegen des Ukraine-Kriegs zu bewältigen.

Erfreut nehme man zur Kenntnis, dass der Regierungsrat bereits die Aufnahme von 400 geflüchteten Menschen aus der Ukraine sowie Direkthilfe von 200'000 Franken zugesichert habe, heisst es in der Petition. Als Zeichen der Solidarität mit allen Menschen auf der Flucht brauche es jedoch gerade jetzt noch mehr.

Der Verein fordert eine humane Aufnahmekultur, die sich an der Würde der Menschen orientiert und ihr Anrecht auf Schutz unabhängig von Fluchtursachen nicht in Frage stellt. Weiter fordert der Verein für Ukrainerinnen und Ukrainer, die über die aktuelle Sonderregelung mit dem speziellen Schutzstatus vorläufig im Aargau untergebracht werden, «niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsangebote».

Die Betroffenen bräuchten Perspektiven und Hilfestellungen für die Zeit danach. Zudem sei für Schutzsuchende ein Zugang zu medizinischer und psychologischer Gesundheitsversorgung nötig. Dies insbesondere, um mögliche Traumata frühzeitig behandeln zu können, wie im Petitionstext beschrieben wird.

Ständige Gruppe für frühzeitige Vorbereitung gefordert

Für die Vorbereitung auf künftige Fluchtbewegungen fordert der Netzwerk Asyl Aargau zudem eine permanente, kantonale Task Force, die sich aus den verschiedensten Bereichen wie Asyl, Bildung, Gesundheit und aus der Zivilgesellschaft zusammensetzen soll.

Diese Task Force solle globale Entwicklungen beobachten und mit konkreten Handlungsempfehlungen die frühzeitige Vorbereitung auf eine mögliche, starke Zunahme von Asylgesuchen und Unterbringungsbedürfnisse im Aargau sicherstellen. Dies fordert auch SP-Grossrätin Lelia Hunziker in einem Vorstoss, den sie an der nächsten Sitzung des Kantonsparlaments einreichen will.

Weiter solle sich der Regierungsrat gegen weitere Verschärfungen im Asylrecht stellen und Forderungen, die zu einer «humanen Aufnahmekultur» beitragen würden, unterstützen. Der Verein merkt an, dass im Zuge der Ukrainekrise, auch in der Schweizer Zivilgesellschaft eine riesige Hilfsbereitschaft spürbar sei, welche die Politik künftig miteinbeziehen solle.

Die Solidarität müsse allen Menschen auf der Flucht gelten. Im Zentrum dürfe dabei nicht unser Urteil über die Beweggründe der Menschen, sondern die Anerkennung der Ausweglosigkeit ihrer Situation stehen. «Diese Kultur im Umgang mit Menschen auf der Flucht muss sich am Wohl der Schwächsten messen und nicht am Integrationserfolg der Stärkeren», heisst es in der Petition.