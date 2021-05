Parteitag Sabina Freiermuth ist neue Präsidentin der FDP Aargau Die Freisinnigen wählen die 56-jährige Zofingerin per Akklamation als Nachfolgerin von Lukas Pfisterer.

Sabina Freiermuth ist neue Präsidentin der FDP Aargau. Chris Iseli

Die Aargauer Freisinnigen haben ab Mittwoch eine neue Präsidentin. Die bisherige Fraktionschefin im Grossen Rat war unbestritten, per Applaus wählten die Delegierten am Dienstagabend Sabina Freiermuth für die nächsten vier Jahre an die Parteispitze. Sie war die einzige von der Geschäftsleitung vorgeschlagene Kandidatin, Spontankandidaturen gab es am Parteitag keine.

«Es ist für die FDP Aargau ein Glücksfall, dass sich Sabina Freiermuth zur Verfügung stellt», warb Ständerat Thierry Burkart für die Zofingerin. Sie übertreffe gar die Ansprüche an eine Parteipräsidentin, meinte er.

Um 19.43 Uhr erklärte Freiermuth Annahme der Wahl. Ihr Vorgänger Lukas Pfisterer übergab ihr einen Schlüssel für die Geschäftsstelle. Bis um Mitternacht bleibt er Parteipräsident, offiziell übergibt er das Amt an Freiermuth am Mittwochmorgen.