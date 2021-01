Pandemie Schöne Überraschung: 4025 Spitzbuebe für Aargauer Seniorinnen und Senioren

(sam) 325 Kilogramm Teig haben Bäckermeister Hans Peter Walter, seine Mitarbeiter und weitere Helfer in den letzten zwei Wochen verarbeitet. Insgesamt 4025 Spitzbuebe holten sie aus den heissen Öfen der Backstube der «Stiftung Schloss Biberstein».

Verteilt wurde das mit Gonfi gefüllte Gebäck an Seniorinnen und Senioren in 126 Aargauer Gemeinden. Die Bestellung stammte von Pro Senectute Aargau. Sibylle Werthmüller erklärt:

«Wir wollen unseren Seniorinnen und Senioren, denen wir wegen den aktuell geltenden Coronamassnahmen ihre Angebote wie den Mittagstischen oder die Gruppenkurse ‘wegnehmen’ mussten, mit den Spitzbuebe zeigen, dass wir an sie denken.»

Das Gebäck gehört zwar zum Repertoire der Bäckerei, dennoch war eine Bestellung in diesem Umfang bisher einmalig – und eine grosse Herausforderung, wie Simon Sage, Bereichsleiter Tagesstruktur der Stiftung erklärt:

«Normalerweise beliefern wir Altersheime, Restaurants oder kleine Läden mit Stückzahlen von 10 bis vielleicht 100 Stück pro Sorte. Nur ganz selten sind es mehr. »

Die Verteilaktion bereitete auch den freiwilligen Leiterinnnen und Leitern der Mittagstische Freude. Eine von ihnen ist Katharina Haller. Sie leitet den Mittagstisch in Küttigen, wo einmal im Monat rund 25 Personen bekocht werden. Seit November ist das Angebot jedoch sistiert. «Ich habe jeweils die Leute vorgängig informiert, damit sie wissen, dass ich komme. So finden wir auch sicher kurz Zeit für ein Gespräch. Und das tut in dieser Zeit ja allen gut», sagt Haller. Auch wenn diese Gespräche wegen den Schutzmassnahmen nur mit Maske und Abstand stattfinden konnten.