Pandemie Die fünfte Welle nimmt im Aargau Fahrt auf – so sieht die Lage aus Die Fallzahlen steigen im Aargau stark. Der Überblick über die aktuelle Situation.

Der Kanton Aargau meldet am Montag 495 Neuinfektionen für Freitag, Samstag und Sonntag. Das ist ein Anstieg von rund 50 Prozent im Vergleich zum vergangenen Montag. Die Reproduktionszahl (R-Wert) liegt bei 1,42. Sie gibt an, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt.

Der Sieben-Tages-Durchschnitt steigt stark, allerdings nicht ganz so schnell wie in der vierten Welle.

Die 10- bis 19-Jährigen verzeichneten in der vergangenen Woche am meisten Neuinfektionen:

Die Kinder und Jugendlichen weisen ausserdem die mit Abstand höchste Zunahme im Vergleich zur Vorwoche auf: Die Fallzahlen haben sich in den jüngsten zwei Altersgruppen verdoppelt.

Der Anstieg zeigt sich auch bei den Pool-Proben, die in den Schulen durchgeführt werden. Letzte Woche waren 49 Mischproben positiv, wie das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) mitteilt. Der Anteil positiver Mischproben liegt bei 1,96 Prozent. Zum Vergleich: In den drei Tagen nach den Herbstferien lag dieser Wert bei 1,2 Prozent und vor den Ferien bei 0,5 Prozent. Höher war er nach den Sommerferien mit 3 Prozent. Die Folge waren überlastete Test-Teams und Verspätung bei den wichtigen Nachtests.

Auf den ersten Blick beruhigend ist, dass bei den über 70-Jährigen am wenigsten Fälle auftreten. Doch der Schein trügt: Das Infektionsgeschehen verlagert sich derzeit nicht nur zu den Schülerinnen, sondern auch zu den Senioren. Die über 70-Jährigen wiesen letztmals Ende Januar so hohe Infektionszahlen wie letzte Woche auf. Das ist von Bedeutung, weil diese Altersgruppen ein grösseres Risiko tragen, wegen einer Corona-Erkrankung hospitalisiert zu werden oder daran zu sterben.

Im Sommer waren sie wesentlich weniger stark betroffen als jetzt. Das zeigt der folgende Vergleich: Zu Beginn der vierten Welle im Sommer ging je ein Prozent der Fälle auf das Konto der 70-79-Jährigen und der über 80-Jährigen. In der jetzigen fünften Welle, die Mitte Oktober begann, liegen diese Werte bei 4 resp. 3,5 Prozent.

Markant ist die Abnahme des Infektionsgeschehens unter den 20-29-Jährigen: Im Juli passierten vier von zehn Ansteckungen in dieser Gruppe. In den letzten vier Wochen waren es noch 16 Prozent.

Seit die Delta-Variante kursiert, ist auch das Risiko für jüngere Menschen gestiegen, wegen Corona im Spital zu landen – primär für Ungeimpfte. Von den 20 neu Hospitalisierten zwischen dem 25. und dem 31. Oktober waren fünf über 80 Jahre alt. Je sieben waren zwischen 40 und 60 respektive 60 und 80 Jahre alt.

Die Intensivstationen sind im Aargau zu rund 82 Prozent besetzt. Auf dem Höhepunkt der vierten Welle lag dieser Wert bei 94 Prozent. Das Kantonsspital Aarau verschob nicht-dringliche Operationen und schuf zwei zusätzliche Intensivbetten. Derzeit ist fast jeder vierte Intensivpatient ein Coronafall (10 von 36). Diese Angabe stammt vom Bundesamt für Gesundheit, das montags aktuellere Zahlen liefert als das Aargauer Gesundheitsdepartement.

Christoph Fux, Infektiologe des kantonsärztlichen Dienstes und am Kantonsspital Aarau, schreibt zur Situation in den Spitälern: «Der Anstieg der Fallzahlen ist auf den Intensivstationen im Aargau noch nicht spürbar.» Er relativiert jedoch: «Die Hospitalisierungen hinken jeweils den Fallzahlen hinterher, das war bisher in jeder Welle so.»

Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am KSA. Britta Gut

Spitäler: Vier Kantone wiesen am Montag eine höhere Auslastung ihrer Intensivstationen auf als der Aargau mit rund 82 Prozent (Solothurn, Fribourg, Schwyz und Zürich). Am höchsten ist die Auslastung in Solothurn mit 94 Prozent, am tiefsten in Uri und Graubünden mit 33 Prozent.

Neuinfektionen: Hier ist der Aargau in der unteren Hälfte platziert. Die Zentral- und Ostschweizer Kantone weisen die höchsten Fallzahlen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner auf.

Impffortschritt: Der Aargau liegt beim Impfen knapp unter dem Schweizer Durchschnitt. 72,5 Prozent der über 12-Jährigen sind doppelt geimpft. Schweizweit sind es 73,2 Prozent.

Nur noch rund 300 pro Tag lassen sich erstmals impfen – die Zahl sinkt seit Wochen kontinuierlich.

Vor zwei Monaten sah das noch anders aus. Am 8. September verhängte der Bundesrat die Zertifikatspflicht. Am darauffolgenden Tag bekamen 2680 Menschen ihre erste Dosis verabreicht.

In den sieben Tagen nach dem Bundesratsentscheid liessen sich rund 14'000 Menschen erstmals impfen. In welchem Ausmass die am Montag lancierte nationale Impfwoche die Ungeimpften zum Piks motivieren kann, wird sich zeigen.

Während die Neuinfektionen zunehmen, weisen die Verantwortlichen der Covid-19-Kampagne in einem Newsletter darauf hin, dass es bisher im Aargau nur sehr wenige Impfdurchbrüche gegeben hat. Zwischen dem 1. Januar und dem 31. Oktober dieses Jahres wurden kantonsweit gut 423'000 Personen vollständig geimpft. Im selben Zeitraum gab es 1550 bestätigte Infektionsfälle bei geimpften Personen.

Setzt man diese Impfdurchbrüche ins Verhältnis zu den total 32'435 Corona-Infizierten im Aargau zwischen Jahresbeginn und Ende Oktober, ergibt sich eine Quote von 4,8 Prozent. Die Dunkelziffer dürfte jedoch beträchtlich sein. Zum einen haben doppelt Geimpfte oft nur milde Symptome und lassen sich weniger testen. Zum anderen übermitteln Testzentren und Apotheken den Impfstatus nicht ans BAG. Ärzte und Spitäler liefern diese Information - behandeln in der Regel aber nur schwerere Fälle.

Von den 51 Erkrankten, die seit dem 21. August auf eine Intensivstation eingeliefert wurden, waren zwei vollständig geimpft.

Buchs verzeichnete letzte Woche 66 Neuinfektionen und damit am meisten aller Gemeinden:

Einen starken Anstieg verzeichnet die Nachbargemeinde Suhr: Dort hat sich die Infektionszahl von 9 auf 53 fast versechsfacht.

Die Werte der einzelnen Gemeinden finden Sie auf dieser Karte: