Oftringen Zwei Porsche vom Vorplatz einer Autogarage gestohlen Unbekannte haben am Sonntagfrüh vom Vorplatz einer Autogarage in Oftringen zwei teure Porsche gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei gebrauchte Porsche wurden geklaut. Symbolbild: Dirk Michael Deckbar



An der äusseren Luzernerstrasse haben Unbekannte am Sonntagmorgen zwei wertvolle Porsche entwendet. Die beiden Luxuswagen waren auf dem Vorplatz abgestellt. Wie die Täterschaft die beiden Fahrzeuge entwenden und starten konnte, sei derzeit Gegenstand von Ermittlungen, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilt. Als die Täterschaft versucht habe ins Gebäude zu gelangen, sei Alarm ausgelöst worden. Daraufhin seien die Diebe geflüchtet.

Bei den geklauten Autos handelt es sich um einen Porsche 911 Turbo S, grau und einen Porsche 911 Turbo, schwarz. Der Deliktsbetrag der gebrauchten Autos beläuft sich laut Kapo Aargau auf über 300'000 Franken.

Personen, die am Sonntagmorgen in der Umgebung der betroffenen Autogarage verdächtige Wahrnehmungen oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Autos machen können, werden daher gebeten sich mit der Kantonspolizei Aargau (062/835'81'81) in Verbindung zu setzen. (phh)

