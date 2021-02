OFTRINGEN Nach Kollision: Sachschaden von mehreren tausend Franken In Oftringen kollidierten zwei Autos. Verletzt wurde niemand, die Polizei sucht allerdings Zeugen.

Der beschädigte Ford nach der seitlich-frontalen Kollision. Kapo AG

(lzu) Gestern Dienstag, kurz nach 14 Uhr, kollidierten in Oftringen zwei Fahrzeuge seitlich-frontal. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Bei den Fahrzeugen handle es sich um ein von der Parkstrasse herkommender Toyota und ein auf der Luzernerstrasse in allgemeine Richtung Aarburg fahrender Ford. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Der Unfallhergang ist unklar. Die Kantonspolizei Aargau sucht deshalb Zeugen. Wer Angaben zum erwähnten Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Zofingen (062 745 11 11), zu melden.

Auch am Toyota entstand Sachschaden. Kapo AG

