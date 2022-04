Oftringen In der Kurve geradeaus gefahren: Alkoholtest nach Selbstunfall ergab 2 Promille In stark angetrunkenem Zustand verursachte ein Autofahrer in einen Selbstunfall. Er musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Der Autofahrer landete nach eine Kurve im Gebüsch. Kapo AG

Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntagabend auf der Neuquartier-Strasse vom Dorfzentrum herkommend in Richtung Zürichstrasse. Kurz nach 20.30 Uhr fuhr er in einer 90° Grad Kurve aus noch unbekannten Gründen gerade aus weiter und prallte frontal gegen ein Gebüsch.

Der Lenker musste daraufhin mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Kapo AG

Wie die Kantonspolizei mitteilt, habe sich anlässlich der Tatbestandsaufnahme gezeigt, dass der Lenker alkoholisiert unterwegs gewesen sein dürfte. So ergab der durchgeführte Atem-Alkoholtest einen Wert von rund 2 Promille.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an. (phh)

