Oftringen Heftige Kollision: Fiat überschlägt sich und landet auf Dach – Lenkerin verletzt Bei einer heftigen Kollision zwischen zwei Autos wurde eine Lenkerin am Montagmorgen in Oftringen verletzt. Ihr Auto überschlug sich und landete auf dem Dach.

Der Fiat landete nach der Kollision auf dem Dach. Kapo Aargau

Der Unfall ereignete sich um 6.20 Uhr auf der Striegelstrasse in Oftringen. Die Lenkerin eines Fiat fuhr vom Zentrum kommend in Richtung Striegel und wollte nach links in Richtung Walterswil abbiegen. Dabei missachtete sie den Vortritt eines von Safenwil herannahenden Audi, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

In der Folge stiessen die Autos heftig zusammen. Der Fiat überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 60-jährige Fahrerin erlitt Rippenbrüche und ein Bruch des Jochbeins. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital.

Der 63-jährige Lenker des Audi blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle war gegen acht Uhr geräumt