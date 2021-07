Oftringen Bei Rot über die Ampel: Zwei Verletzte nach Kollision Weil ein Automobilist das Rotlicht missachtete, kam es gestern beim A1-Anschluss Oftringen zu einer heftigen Kollision. Beide Lenker wurden leicht verletzt.

An den Autos entstand grosser Schaden. Kapo Aargau

Gestern Montag um 19 Uhr fuhr ein 30- jährige mit einem VW Golf Zofingen kommend auf die Kreuzung beim A1-Anschluss in Oftringen zu. Dort bog er nach links ab, um auf die Autobahn zu gelangen. Dabei missachtete er jedoch die rote Ampel, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. In der Folge kam es zur seitlich-frontalen Kollision mit einem Skoda, der von Oftringen herannahte.

Beide Lenker kamen mit leichten Verletzungen davon. Ambulanzen brachten sie zur Kontrolle ins Spital. An beiden Autos entstand grosser Schaden.

Ambulanzen brachten die Verunfallten ins Spital. Kapo Aargau

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Unfallverursacher und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. (kob)

