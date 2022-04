Oftringen Autofahrer demoliert seinen Wagen auf der A1 Im starken Regen vom Freitagabend ist ein Autofahrer mit seinem Ford Mustang auf der A1 von Oftringen Richtung Zürich fahrend ins Schleudern gekommen und in die Mittel- und Randleitplanke geprallt.

Ein 25-jährige Italiener aus dem Kanton Bern fuhr mit seiner Frau und einem Kleinkind von Oftringen in Richtung Zürich. Unvermittelt verlor er auf dem Überholstreifen fahrend die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelleitplanke.

Anschliessend drehte er sich um die eigene Achse und schlitterte über die gesamte Fahrbahn. Dabei prallte er in die Randleitplanke und kam zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Das Kleinkind wurde trotz allem vorsorglich in Spitalpflege verbracht. An der Autobahneinrichtung entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Der Ford Mustang erlitt Totalschaden.

