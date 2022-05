Oftringen 9-Jähriger auf Fussgängerstreifen angefahren – Lieferwagenfahrer gesucht Ein unbekannter Lieferwagen stiess gestern mit einem Kind zusammen und verletzte dieses leicht. Der Fahrer kümmerte sich zwar kurz um das Kind, hinterliess aber keine Personalien.

Ein neunjähriger Junge war am Dienstagmittag zu Fuss auf der Luzernerstrasse in Oftringen unterwegs. Kurz nach 12 Uhr wollte er an einem Fussgängerstreifen die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem weissen Lieferwagen angefahren und zu Boden geworfen. Der Junge verletzte sich dabei leicht.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, habe sich der etwa 40 bis 50 Jahre alte Fahrer sofort um den Jungen gekümmert und anschliessend nach Hause gebracht. Dort liess er ihn in Abwesenheit der Eltern zurück, ohne jedoch seine Personalien hinterlassen zu haben.

Die Eltern brachten ihr Kind später zur Untersuchung ins Spital.

Die Kantonspolizei in Zofingen (Telefon 062/745'11'11) sucht nun Augenzeugen und bittet den Lieferwagenfahrer, sich zu melden. (phh)

