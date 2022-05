Oberentfelden Vortritt missachtet: Kollision fordert drei Verletzte In Oberentfelden missachtete ein Autofahrer beim Abbiegen den Vortritt und verursachte eine Kollision. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt, entstanden ist ein grosser Sachschaden.

Unfall in Oberentfelden: Autofahrer missachtet den Vortritt. Kapo AG

Am Dienstag, kurz vor 19 Uhr, kam es in Oberentfelden auf der Suhrentalstrasse zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autofahrer hat beim Abbiegen in die Muhenstrasse den Vortritt gegenüber dem korrekt von Aarau Richtung Autobahn fahrenden Auto missachtet, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Danach kam es zu einer frontal-seitlichen Kollision. Die Feuerwehr musste die Unfallbeteiligten bergen. Drei Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht, konnten dieses aber bereits wieder verlassen.

Der Unfallverursacher wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschafts angezeigt. (cwu)