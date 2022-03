Neuer Vorstand Alte und neue Gesichter: Aargauer Jungparteien der SVP und der FDP wählen ihr Präsidium neu An den Generalversammlungen der Aargauer Jungparteien der FDP und der SVP wurden die Präsidien neu gewählt. Die Jungfreisinnigen fassten zudem die Parolen für die kantonalen und nationalen Abstimmungen vom 15. Mai.

Ramon Hug ist alter und neuer Präsident der JSVP Aargau, bei den Jungfreisinnigen folgt Tim Voser (rechts) auf Martin Mennet. Bild: zvg/hck

Die Aargauer Jungfreisinnigen haben an ihrer Generalversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Tim Voser aus Neuenhof, bisher Vizepräsident, wurde von den Mitgliedern zum neuen Präsidenten gewählt. Der Student der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften folgt auf den zurückgetretenen Fricktaler Martin Mennet. Ins Vizepräsidium folgt auf Voser derweil die bisherige Generalsekretärin Anna Staub aus Lenzburg.

In seinem Amt als Kassier bestätigt wurde Juri Wildi aus Schafisheim. In den Vorstand wiedergewählt wurden ausserdem Michael Umbricht (Untersiggenthal) und Benjamin Riva (Lenzburg). Neu in den Vorstand gewählt wurden Alessandro Giglio (Oeschgen), Reto Weiss (Brittnau) und Joshua Netzer (Sins). Damit sind neu alle Sektionen der Jungfreisinnigen Aargau im Vorstand vertreten.

Der Parteitag fasste ausserdem die Parolen zu den Abstimmungen vom 15. Mai. Das Transplantationsgesetz wurde grossmehrheitlich angenommen. Einstimmig befürworteten die Jungfreisinnigen zudem den Frontex-Ausbau. Die erweiterte Präsidienkonferenz fasste zudem die Ja-Parole zur Steuergesetzrevision im Kanton Aargau. Zur Lex Netflix hat die Jungpartei keine Parole gefasst, da sie Referendumsführerin ist und die Lex Netflix klar ablehnt.

JSVP mit neuem Mitglied in der Parteileitung

Auch die Mitglieder der Jungen SVP Aargau trafen sich im Setz-Museum in Dottikon zur Generalversammlung 2022. Neben den ordentlichen Geschäften wurde Ramon Hug zum neu alleinigen Präsidenten der Jungpartei gewählt. Joel Stutz, der sich das Präsidium bisher mit Hug als Co-Präsident teilte, wurde zum neuen Vizepräsidenten gewählt und folgt damit auf Svenja Schmid. Neu in der Parteileitung ist zudem Vivienne Huber vertreten.