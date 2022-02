Tag der Feuchtgebiete Darum ist das Aargauer Auengebiet des Klingnauer Stausees von internationaler Bedeutung Die Schweiz hat 1971 zusammen mit 20 weiteren Staaten die sogenannte Ramsar-Konvention unterschrieben. Diese setzt sich für die weltweite Erhaltung der Feuchtgebiete ein. Das Aargauer Auengebiet «Machme» ist seither von internationaler Bedeutung - und zu einem Rückzugsort für Mensch und Tier geworden.

Die «Machme» ist eines der letzten grossen Auen-Naturschutzgebiete des Klingnauer Stausees. Pro Natura Aargau

Was hat die iranische Stadt Ramsar mir Pro Natura Aargau zu tun? Am 2. Februar ist der Tag der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung. Dieser Termin geht zurück auf die Unterzeichnung der sogenannten Ramsar-Konvention, die 1971 in der gleichnamigen iranischen Stadt von 21 Staaten unterzeichnet wurde. Darunter auch die Schweiz.

Seither besitzt auch der Kanton Aargau eines dieser Ramsar-Gebiete: den Klingnauer Stausee. Das Auengebiet «Machme» von Pro Natura Aargau ist eines der grossen Naturschutzgebiete im Aargau. Dank dem Engagement der damaligen Naturschützer können sich heute Mensch und Natur an diesem Auenschutzgebiet von internationaler Bedeutung erfreuen.

Das grosse, zusammenhängende Schilf-und Auenwaldgebiet beherbergt den letzten grossen Aare-Altarm im Aargau. Pro Natura Aargau

Wasserbezogene Lebensräume wie Flüsse, Moore, Rieder und Sümpfe zeichnen sich durch eine grossartige biologische Vielfalt aus. Im Wasserkanton Aargau sind aber rund 90% der ursprünglichen Feuchtgebiete durch Entwässerung und Urbarmachung verschwunden.

Tiere kehren zurück in das Gebiet und siedeln sich wieder an

Die «Machme» ist eines der grossen Auen-Naturschutzgebiete im Ramsar-Gebiet des Klingnauer Stausees, welches vor der Zerstörung bewahrt werden konnte. Das grosse, zusammenhängende Schilf-und Auenwaldgebiet beherbergt den letzten grossen Aare-Altarm im Aargau.

Matthias Betsche, Geschäftsführer von Pro Natura Aargau erklärt:

Matthias Betsche, Geschäftsführer von Pro Natura Aargau. Melanie Burgener

«Pro Natura hatte sich nach dem Kraftwerkbau am Klingnauer Stausee für die Erhaltung des grossen Aare-Altarms eingesetzt. Heute jagen in der Machme wieder der Eisvogel und die Grosse Rohrdommel. Auch Störche und Laubfrösche waren zu Besuch und werden sich hoffentlich bald im Schutzgebiet von Pro Natura Aargau ansiedeln».

Der internationale Tag der Feuchtgebiete erinnert uns daran, die wertvollen Feuchtgebiete auch für die nachfolgenden Generationen zu bewahren. (nbl)