Nachgefragt Finanzdirektor Markus Dieth: «Für 2022 rechnen wir mit höheren Steuereinnahmen als bisher erwartet» Warum verkraftet die Kantonskasse die hohen Kosten und die finanziellen Folgen der Coronarestriktionen verhältnismässig gut? Und können sich Kanton und Gemeinden die geplanten Steuersenkungen für Firmen und Privatpersonen wirklich leisten oder doch nicht? Finanzdirektor Markus Dieth nimmt Stellung.

Markus Dieth: Der Wirtschaftseinbruch fiel im Aargau geringer aus als im schweizerischen Durchschnitt. Michael Würtenberg

Der Wirtschaftseinbruch wegen Corona war 2020 viel geringer als befürchtet. Warum, obwohl doch viele Läden, Restaurants etc. lange schliessen mussten?

Finanzdirektor Markus Dieth: Die Wirtschaftshilfen und Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton haben stabilisierend gewirkt und beschleunigen jetzt die Erholung der Wirtschaft. Zudem ist im Branchenmix der Wirtschaft bei uns im Aargau die krisenresistente Chemie- und Pharmabranche stark vertreten. Darum ist der Wirtschaftseinbruch geringer als im schweizerischen Durchschnitt und auch weniger stark ausgefallen als ursprünglich erwartet.

Trotz Corona rechnen Sie derzeit sogar für 2021 mit einem positiven Ergebnis. Vorab dank sechsfacher Nationalbankausschüttung?

Die Delle von 2021 ist weniger tief als befürchtet. Stand heute gehen wir davon aus, dass wir die Jahresrechnung 2021 auch ohne Griff in die Ausgleichsreserve positiv abschliessen werden. Unsere aktuellen Prognosen zeigen, dass die Steuererträge aufgrund der besseren Wirtschaftsentwicklung sowohl bei den Gemeinden als auch beim Kanton wohl deutlich höher ausfallen als budgetiert. Natürlich trägt auch der ausserordentliche SNB-Mehrertrag zum guten Ergebnis bei.

Und darüber hinaus?

Der Rückgang des realen Bruttoinlandprodukts (BIP) fällt für 2020 mit minus 2,8 Prozent deutlich geringer aus als ursprünglich angenommen. Für den Aargau gehen wir von minus 2,1 Prozent für das Jahr 2020 aus und von plus 3,5 Prozent für das Jahr 2021.

Die Belastung wegen Covid-19 beziffern Sie für 2021 auf 240 bis 300 Millionen Franken. Kann der Kanton dies trotz der geplanten Steuersenkungen wirklich verkraften?

Ja, das können wir. Rund 2'300 Gesuche mit einem Gesamtbetrag von rund 200 Millionen Franken wurden bisher bewilligt. Die Härtefallmassnahmen werden zu einem grossen Anteil durch den Bund finanziert. Bereits ab 2022 rechnen wir heute mit deutlich geringeren Belastungen des Finanzhaushalts. Dank der in den letzten vier Jahren hart erarbeiten Ausgleichsreserve mit derzeit 722 Millionen Franken ist der Aargau gewappnet, um gut durch diese anspruchsvolle Zeit zu kommen - sein Vitaminschrank ist voll. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und haben wieder Handlungsspielraum, um auch grosse strategische Vorhaben zu realisieren.

Trotz Corona muss der Aargau nur 23 Millionen Franken aus der Ausgleichs-Reserve nehmen – wie ist das möglich, Herr Dieth? M.Wuertenberg

Welche Grossvorhaben zum Beispiel?

Ich denke etwa an die zwei geplanten zusätzlichen Mittelschulen, an das neue Gebäude der Kantonspolizei in Aarau, oder den geplanten strategischen Landerwerb in Sisseln für Firmenansiedlungen, letztlich darf aber auch die Steuergesetzrevision als grosses Vorhaben bezeichnet werden. Wir bremsen also nicht, sondern investieren und beschleunigen gar Projekte trotz Coronakrise, handeln somit auch etwas antizyklisch. All diese Vorhaben tragen dazu bei, den Aargau als attraktiven Wohn- und Wirtschaftskanton weiterzuentwickeln.

Der Kanton legt für 2022 ein ausgeglichenes Budget vor. Wieso braucht er trotz Corona kaum etwas aus der Ausgleichsreserve? Und «verhebt» dies auch für die kommenden Jahre?

Davon bin ich überzeugt. Für 2022 rechnen wir mit höheren Steuereinnahmen als bisher erwartet und planen verantwortungsvoll mit einem sehr moderaten Ausgabenwachstum. Die Ausgleichsreserve benötigen wir für die mittelfristige Stabilisierung des Finanzhaushalts. Mit der Ausgleichsreserve können wir Fehlbeträge in einzelnen Jahren ausgleichen, auf kurzfristige Sparprogramme verzichten und auch in angespannten Zeiten von Covid zukunftsweisende strategische Vorhaben anpacken und umsetzen.

Der Kanton hat mit dieser Reserve einen sehr guten Puffer, die Gemeinden nicht. Viele befürchten, den Steuerfuss erhöhen zu müssen, um die geplante Steuerrevision auszugleichen. Das wäre nicht mehrheitsfähig.

Wenn der Kanton durch die Steuergesetzrevision attraktiver wird, profitieren auch die Gemeinden, auch wenn es natürlich zwischen den Gemeinden Unterschiede gibt. Aber genau dafür gibt es im Aargau den interkommunalen Finanzausgleich.

Die Befürchtungen sind aber da. Immerhin schlossen letztes Jahr 30 Gemeinden mit roten Zahlen ab.

Die Gemeinden erzielten in den letzten Jahren grossmehrheitlich gute Rechnungsabschlüsse. Ihre Steuereinnahmen werden in den nächsten Jahren weiter ansteigen, selbst unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der Steuergesetzrevision. Über alles gesehen nehmen die Steuereinnahmen also in allen Gemeinden zu, für eine kurze Zeit je nach Gemeinde vielleicht etwas weniger rasch, aber doch konstant.

Wie geht das?

Dazu leisten auch die vom Kanton an die Gemeinden vorgesehenen Kompensationszahlungen für die Senkung der Firmensteuern während vier Jahren einen Beitrag. Weil die Steuervorlage den Aargau insgesamt als Wohn- und Wirtschaftskanton attraktiver macht, und auch in der Zukunft die Bevölkerung und Firmen im Kanton wachsen, nützt sie letztendlich uns allen.