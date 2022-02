Musik Soundtrack fürs Kopfkino: Erich Strebel ist so beschäftigt wie nie Ein neues Album, unterwegs mit der Band Krokodil und in einem Mundartschwank auf der Bühne: Der Musiker aus dem Freiamt ist viel beschäftigt.

Kein Nostalgiker: Erich Strebel schreibt Minimal-Chansons mit Sogwirkung. Nicolas Kyramarios

Erich Strebel behält gern die Übersicht. Auf der Bühne drängt er sich nie in den Vordergrund. Lieber beobachtet der 50-jährige Musiker und Arrangeur das Geschehen von der Seite her, wo er seine Keyboards aufgestellt hat. So auch bei den Comeback-Konzerten der legendären Zürcher Rock Band Krokodil Ende letzten Jahres. Beim «neuen» Krokodil ist Strebel der vielseitige Soundlieferant. Er ersetzt die unverwechselbare Blues Harp des verstorbenen Mojo Weideli, ebenso wie die impulsiven Piano-Akkorde von Hardy Hepp. Doch auch wenn er die grosse Geste scheut: Dass das Krokodil abhebt zu weitschweifenden Ausflügen auf dem musikalischen Wunderteppich, ist nicht zuletzt Erich Strebels Verdienst.

Der in Muri aufgewachsene Pianist ist einer der gefragtesten «Sidemen» der Schweizer Musikszene. Er spielte schon mit Dodo Hug, Michael von der Heide, der Familie Trüeb und auch mit Franz Hohler – um nur einige zu nennen. Sogar in Deutschland war er unterwegs, etwa mit der erfolgreichen Sängerin Anne Haigis.

Mit Blick für das grosse Ganze

Auch wenn es um seine eigenen Lieder geht, pflegt Erich Strebel den Blick aufs grosse Ganze, ohne dabei die Details zu vernachlässigen. Nach seinem Début «Zwüschewälte» von 2017 erscheint nun das Nachfolgealbum «Rägeboge-Waag».

Es bringt eine Art Soundtrack fürs Kopfkino, lässt Bilder aufscheinen aus schwarz-weissen Filmen und spielt auf Augenhöhe mit den Chansons der Niederdorfoper, bei deren Neuinszenierung Erich Strebel mitgewirkt hat. Erneut setzt er als Sänger auf Mundart, denn er will verstanden werden. Seine Texte – dialekttechnisch ein Mix aus dem Freiamt (wo er herkommt) und Zürich (wo er wohnt) – sind clever aufgebaut und machen das Leben nicht einfacher, als es ist.

Erich Strebel mach eine Art Soundtrack fürs Kopfkino. Erich Strebel

Man hört in ihnen die Musikalität des Autors: Die Rhythmik ist bestechend und Strebel spielt nicht nur mit den Worten, sondern auch mit ihrem Klang. Die Tonalität auf «Rägeboge-Waag» mag aus der Zeit fallen, doch auch das macht Erich Strebel nicht zum Nostalgiker. Er spiegelt die Befindlichkeiten des 21. Jahrhunderts, problematisiert, relativiert, spintisiert. Als scharfsinniger Beobachter erzählt er kleine Geschichten und gewinnt aus ihnen Erkenntnisse, die allgemeingültig sind. Es erstaunt daher nicht, dass Strebel mit «Eskimo» auch ein Chanson von Mani Matter in seinem Repertoire hat.

Leicht, aber kein Easy Listening

Er habe mit «Rägeboge-Waag» neue Wege gehen, etwas Unverwechselbares schaffen wollen, sagt Erich Strebel, etwas, was es so nicht gibt in der Schweizer Musikszene. Musikalisch hat der Arrangeur seine ohnehin schlanken Pop-Chansons noch mehr abgespeckt. Hatte er für sein Début noch ein Jazztrio engagiert, das keinen Jazz spielte, so gibt diesmal ein klassisches Streicherquartett den Ton an. Der Fokus liegt dabei stets auf Strebels unaufgeregter Stimme und derjenigen seiner Background-Sängerinnen, die ihn auch bei komplexen Tempowechseln umgarnen.

So entstehen Minimal-Chansons mit Sogwirkung. Und auch wenn alles ganz leicht klingt: Diese Lieder sind kein «Easy Listening»: Wer sich Zeit nimmt, dem Sänger zuzuhören bei seinen Reflexionen über den besten Kaffee der Welt, die Tücken der Zeit und die grosse Liebe, wird reich belohnt. Dass es Zeit braucht, um seine Lieder zu erfassen, dürfte Strebel nicht stören. Er wolle zum Denken anregen, sagt er, und Texte schreiben, die auch ihn selber interessieren würden.

Auf der Bühne mit CD und Schwank

Die Pandemie ist auch an Erich Strebel nicht spurlos vorbeigegangen. Auftritte wurden abgesagt, Projekte ausgebremst. Doch nun ist er wieder voll beschäftigt. Heute feiert in Zürich das Stück «Floh im Ohr» Premiere. Es ist das Geburtstagsstück von Erich Vock, der Regisseur hat für Strebel extra die Rolle eines durchgeknallten Pianisten in diese Mundartversion des Schwanks von Georges Feydeau eingefügt.

Bis Mitte Mai sitzt Erich Strebel im Zürcher Bernhard Theater am Piano, an der Seite von bekannten Namen aus der Schweizer Unterhaltungsbranche wie Fabienne Louves, Maja Brunner, Viola Tamii und den alten Hasen wie Hansjörg Bahl oder Vincenzo Biagi. Dann stehen auch wieder Konzerte mit Krokodil an. Und schliesslich will Erich Strebel auch die «Rägeboge-Waag» auf die Bühne bringen. Natürlich nicht einfach so wie auf CD: Strebel hat seine Lieder für ein Duo umarrangiert. An seiner Seite spielt der Bassist Patrick Sommer, der den Chansons ganz neue Nuancen entlockt. Erich Strebel ist immer in Bewegung, doch die Bodenhaftung hat er nicht verloren.