Muri Mit Messer bewaffnet: Unbekannter verfolgt zwei Frauen auf Heimweg – Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Frauen in Muri von einer unbekannten Person verfolgt. Der Mann hatte ein Messer bei sich und flüchtete, als die Frauen den Notruf wählten.

Die beiden jungen Frauen, 21- und 22-jährig, waren zwischen 2 und 2.30 Uhr auf dem Heimweg vom Bahnhof in Richtung Kirchmatt in Muri. Dabei fiel ihnen ein Mann bei der Seetalstrasse auf, der Zeitungen verbrannte. Als sie ihn passierten, sei dieser ihnen gefolgt, heisst es in einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei.

Was der unbekannte Mann, gemäss Polizemeldung zirka 16-jährig, 155 Zentimeter gross, blauer Pullover mit Kapuze, schwarze Trainerhose mit weissem Streifen auf der Seite, weisse Nike Schuhe mit schwarzem Logo, dunkles Cap, wollte, ist unklar. Ohne die Frauen anzusprechen, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen: Personen, die Angaben zum Vorfall in der Nacht auf Sonntag oder zum gesuchten unbekannten Mann machen können, sind gebeten, sich beim Stützpunkt Freiamt in Muri (Tel. 056 675 76 20) zu melden.