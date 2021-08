Murgenthal Motorrad verunfallt wegen Gegenverkehr Am Sonntag verursachte ein Motorradlenker einen Selbstunfall, da er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste. Der Motorradlenker verletzte sich leicht. Die Kantonspolizei Aargau sucht nach Zeugen.

Der Motorradlenker verursachte aufgrund des Ausweichmanövers einen Selbstunfall. Kapo Aargau

Am Sonntag kurz nach 17 Uhr meldete eine unbekannte Person den Unfall des Motorradlenkers in Murgenthal. Der beteiligte Autolenker sei in Richtung St. Urban weggefahren.

Wie die Kapo Aargau berichtet, fuhr ein 18-jähriger Schweizer mit seinem Motorrad von St. Urban in Richtung Glashütte. In einer Linkskurve sei ihm ein silberner BMW entgegengekommen. Er war gezwungen, dem Wagen auszuweichen, verlor so die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein stehendes Auto sowie eine Parkbank. Der betroffene Motorradlenker wurde leicht verletzt.

Der beteiligte BMW fuhr, ohne sich um den Unfall zu kümmern, in Richtung St. Urban weg. Die Kantonspolizei Aargau sucht nun Auskunftspersonen, welche Angaben zum Fahrverhalten des Motorradlenkers sowie zum gesuchten silbernen BMW machen können. Die Zeugen sind gebeten, sich mit dem Stützpunkt Unterkulm (Tel. 062 768 55 00) in Verbindung zu setzen.