Mumpf/ A3 Selbstunfall wegen Ausweichmanöver – Beteiligter gesucht In der Nacht auf Montag musste ein Audi-Fahrer einem Auto ausweichen, da dieser auf dessen Fahrspur kam. Aufgrund dessen prallte der Audi gegen die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand. Das beteiligte unbekannte Fahrzeug wird gesucht.

Der Fahrer des Audis prallte gegen die Mittelleitplanke. Kapo Aargau

In der Nacht auf Montag musste auf der Autobahn A3 in Richtung Zürich kurz nach Mitternacht ein Audi-Fahrer einem unbekannten Kleinwagen ausweichen, da dieser auf dessen Fahrspur kam. Dabei verlor der 25- jährige Fahrer die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mittelleitplanke, wie die Kapo Aargau in einer Mitteilung berichtet.

Ohne sich um den entstandenen Unfall zu kümmern, fuhr das beteiligte Auto, ein dunkler Kleinwagen, in Richtung Zürich weiter. Verletzt wurde niemand.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich mit der mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen. (dam)