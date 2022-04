Migration Deutschkurse, Rechtsauskunft, Budgetberatung: Integrationsangebote im Aargau auf neuer Website zentral abrufbar Die Angebote zur Förderung der sozialen Integration im Aargau können neu digital in einer zentralen Datenbank abgerufen werden. Damit können Fachpersonen Migrantinnen und Migranten sowie andere Interessierte gezielter über Integrationsangebote in der Nähe informieren.

Treffpunkte, Mentoring, Begegnung und Austausch: Bereits über 700 Angebote wurden erfasst. Alex Spichale / AGR

Die Anlaufstelle Integration Aargau (AIA) hat im Auftrag des Amts für Migration und Integration (MIKA) eine digitale Angebotsdokumentation für die soziale Integration erarbeitet, wie der Kanton Aargau am Donnerstagmorgen mitteilt. Gemeinden und die Regionalen Integrationsfachstellen RIF waren an diesem Prozess beteiligt.

Die neue Website mit den Angeboten bietet eine wahlweise regional oder lokal ausgerichtete thematische Suche zu regelmässig stattfindenden Integrationsangeboten. Dies in den Bereichen soziale Integration (z. B. Treffpunkte, Mentoring, Familie und Kinder, Begegnung und Austausch), Informations- und Beratungsstellen sowie Deutschangebote. Aktuell sind über 700 Angebote erfasst.

Unterstützung für beratende Fachpersonen

Die Angebotsdokumentation soll Fachpersonen in beratenden Positionen dabei unterstützen, passende Integrationsangebote bei entsprechenden Beratungsanfragen in der Nähe zu finden und sie darauf aufmerksam zu machen. Namentlich sind dies Mitarbeitende von Gemeinden – insbesondere der Sozialdienste oder Einwohnerdienste –, Freiwillige in Institutionen und Organisationen oder Schlüsselpersonen, die in direktem Kontakt zur Migrationsbevölkerung stehen

Die Pflege der Datenbank erfolgt durch die Anlaufstelle Integration Aargau in Zusammenarbeit mit den Regionalen Integrationsfachstellen RIF. (nic)