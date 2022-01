Aargauer Kunsthaus «Mich interessiert die Knautschzone»: Dominic Michel Dominic Michel wurde mit dem Manor Kunstpreis ausgezeichnet. In seiner Ausstellung dreht er uns den Rücken zu – und das ist richtig so.

Heute eröffnet die Ausstellung zum Manor Kunstpreis mit Dominic Michel. Empfangen wird man von diesen schwarzen Gestalten. (Protagonism, 2021-22)

Was ist das für ein Empfang? Die schwarzen Gestalten haben ihren Besuchern demonstrativ den Rücken zugekehrt. Sechs, sieben Lederjacken stehen da steif hintereinander, eingefroren, wie beim Gang über den Laufsteg. Ein Scheinwerfer strahlt sie hell an – und siehe da: im Schattenbild verschmelzen die seltsamen Figuren mit dem Publikum.

Dominic Michel

Die Arbeiten von Dominic Michel stehen in den Sammlungsräumen vom Aargauer Kunsthaus. Seit Frühjahr hat der Künstler an dieser Ausstellung gearbeitet – sie ist Teil des «Manor Kunstpreis Aarau», mit dem Michel im Frühjahr ausgezeichnet wurde. Es ist einer der wichtigsten Schweizer Kunstpreise, der im Turnus mit anderen Städten vergeben wird. «Der Preis hat mir Raum gegeben, diese Ausstellung über eine längere Zeit zu entwickeln», erzählt Michel. Er ist 1987 in Klingnau geboren und im Kanton aufgewachsen. Sein Studium führte ihn erst nach Bern, dann nach Athen und zuletzt nach Basel für den Master an der Hochschule für Gestaltung und Kunst.

Der Rücken ist ein politischer Ort

Es ist nicht seine erste Ausstellung im Aargauer Kunsthaus, für «Caravan» stellte er 2020 einen ausgehöhlten Flügel in die Räume. Nun, kurz vor der Eröffnung seiner grossen Einzelausstellung, ist er noch angespannt: Stimmt alles? Fehlt etwas? Ist etwas zu viel? «Mir ist es wichtig, dass ein Kunstwerk auch unbeschriebene Stellen hat und so seine Autonomie behält», erzählt Michel und:

«Generell interessieren mich an der Kunst besonders die Fragen, die sie stellt.»

Und welche Fragen stellt seine Kunst? In den Installationen und Videoarbeiten, die sich unter die Sammlungswerke mischen, geht es um Original und Kopie, Wiederholung und Unterscheidung, um öffentlichen und privaten Raum.

Die Muster auf den Mänteln erinnern an etwas – und doch sind sie ganz eigen. Michel erklärt: «Das Karomuster basiert auf dem berühmten Burberry-Muster.» Er hat die Linien auseinandergeschnitten und neu zusammengesetzt. «Die Stelle hinten auf der Jacke», Michel deutet auf seinen Rücken, «ist ein politischer Ort. Man schreibt sich dort Parolen und Slogans hin. Gleichzeitig ist sie von den Modeketten aber total ökonomisiert – dieser Prozess interessiert mich.»

Auf der Suche nach dem Zwischenraum

Ein Raum weiter sind in einer kleinen Kiste an der Wand zwischen Boden und Deckel drei Sofas eingepfercht – wer darauf sitzen wollte, müsste den Rücken krumm buckeln. So nützt ein Sofa auch nichts. So schnell, lässt es sich seinem Zweck berauben.

Wie schnell etwas symbolisch wird - und wie schnell es seinen Zweck verliert. (TV, 2021)

Sorgfältig lotet Dominic Michel soziale, politische, ökonomische Spannungsfelder aus, um seinen Platz zu finden. Und der ist meistens irgendwo dazwischen. In kurzen Videoarbeiten begleitet von einer einnehmenden Soundkomposition ergründet er solche Zwischen- räume. Wie etwa Kisten mit Dingen «gratis zum Mitnehmen» Privates zu Öffentlichem kehren oder eine Überwachungskamera einen Einbrecher beobachtet:

«Ich interessiere mich für die Orte, die weder Eins noch Null sind. Mich interessiert, wo es grau ist, die Knautschzonen und Zwischenbereiche.»