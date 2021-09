Mellingen Anhänger mit Mais kippt auf Bahnhofstrasse Am Donnerstagmorgen geriet in Mellingen eine landwirtschaftliche Komposition ausser Kontrolle. Dabei kippte der mit Maishäcksel beladene Anhänger. Verletzt wurde niemand

Der mit Maishäcksel beladene Anhänger kippte auf der Bahnhofstrasse in Mellingen. Bild: Kapo Aargau

Der Unfall ereignete sich um 7.50 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Mellingen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der landwirtschaftliche Traktor mit angekuppeltem Anhänger fuhr auf der leicht abfallenden Strasse in Richtung Zentrum. In einer Kurve im Baustellenbereich verlor der Lenker die Herrschaft über seine Komposition. Als Folge davon kippte der schwer mit Maishäcksel beladene Anhänger und blieb auf der Seite liegen.

Dabei entlud sich die Ladung in die angrenzende Wiese. Verletzt wurde niemand. Am Anhänger entstand beträchtlicher Schaden. Die Bergungs- und Räumungsarbeiten führten zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle war kurz nach zehn Uhr geräumt.