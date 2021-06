Um 21 Uhr spielt die Schweiz gegen Weltmeister Frankreich: Wir berichten live von der Stimmung in Aarau

Es ist eine Monsteraufgabe für die Schweizer: Um in den Viertelfinal einziehen zu können, müssen sie an der EM gegen den Favoriten aus Frankreich gewinnen. Wie die Schweizer Fans in Aarau mitfiebern, und ob es nach dem Match zu einem ähnlichen Fest wie nach dem Match Italien-Österreich kommt, erfahren Sie hier.