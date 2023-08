Leserwandern Was für ein Wandersommer! Mehr als 1200 Teilnehmende: Die zwölfte Saison des Leserwanderns war in jeder Beziehung ein voller Erfolg.

In Effingen Sulz fand die 9. Etappe des Leserwanderns 2023 statt. Bild: Roman Würsch / Aargauer Zeitung

Welcher Umstand verführt uns zu dieser Euphorie? Ganz einfach: die Statistik. Total kamen über 1260 Wanderinnen und Wanderer mit auf unsere Leserwanderungen. Im Durchschnitt nahmen pro Wanderung also mehr als 100 Wanderinnen und Wanderer teil. Angesichts dessen, dass in den fünf Wochen mit den total elf Wanderungen auch drei Regentage zu beklagen waren und dass die Königsetappen sowohl von der Distanz her als auch in Bezug auf die Höhenmeter anspruchsvoll waren, darf diese Teilnahme als sehr hoch bewertet werden.

Das Vertrauen der Teilnehmenden in eine vielversprechende Routenauswahl und in die kompetente Wanderleitung ist offenbar gross. Andererseits ist Wandern – dies bestätigen die Blicke in Fach- und Familienpublikationen – immer noch eine der wichtigsten und beliebtesten Freizeitaktivitäten.

Statistiken Teilnehmer total: 1264

Kilometer total: 120,1

Schritte pro Wanderer: (0,7m)171000

Höhenmeter total: 3816

Kalorien pro Person für alle Wanderungen: ca. 25000

Politikerinnen: 52

Politiker: 54

Sohlenverlust: 1

Verletzung: 0



Der eine oder andere Wanderer mag diese Zahlen korrigieren wollen. Weil er sie mit den Ergebnissen seiner eigenen GPS-Aufzeichnungen vergleicht, oder weil er die Wanderungen feinsäuberlich nachgezeichnet hat. Wir haben nicht nachgemessen und erheben in diesem Fall keinen Anspruch auf absolute Korrektheit. Am meisten stolz und zufrieden macht die letzte Zahl: alle Teilnehmenden sind gesund und glücklich angekommen – Letzteres folgern wir natürlich.

Wir entdecken unsere Regionen

Unter dieses Motto haben Aargauer Zeitung, Badener Tagblatt, Limmattaler Zeitung, bz Basel, Solothurner Zeitung und Oltner Tagblatt die diesjährigen Wanderungen gestellt. Und in der Tat gab es einige ganz besondere Highlights zu entdecken und zu geniessen. Erwähnt seien der grandiose Ausblick in die Innerschweizer Bergwelt von Schloss Heidegg aus, die uralten knorrigen Eichen im Witwald, das Kloster Beinwil oder die Sandsteinfelsen «Scherenberg», um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Auch das Gegenteilige gab es zu entdecken: Der Biberister Gemeindepräsident Stefan Hug gab zu, dass der Treffpunkt Biberist Ost nicht gerade ein Schmuckstück sei – aber dieser Flecken werde sich in den nächsten Jahren noch gut entwickeln. Wir sollten in zehn Jahren wiederkommen. Dass die Region um Biberist das kann, hat die anschliessende Wanderung entlang von Emme und Aare eindrücklich bewiesen.

Wir entdecken unsere Mitwandernden

Neben der Bewegung in der ­Natur spielen für die organisierenden Kommunikationsunter­nehmen natürlich auch die regen Plaudereien zwischen den Wanderinnen und Wanderern eine wichtige Rolle. Dass dies auch prächtig funktioniert, hört man schon von weitem, wenn die Wandergruppe naht.

Ins Konzept der Plaudereien gehören auch die eingeladenen Politikerinnen und Politiker, die von einigen Politikinteressierten fest in Beschlag genommen werden. Bisweilen – dies sei ihnen zugestanden – müssen Politiker dabei hartes Politbrot beissen und demütig oder zumindest still zuhören können. Und manchmal trifft ein Stichwort einen ganz empfindlichen Triggerpunkt – beispielsweise «Listenverbindung».

Als aufmerksamer und stiller Mithörer kann man ein Rezept für Birnweggen aufschnappen oder lernen, dass es neben den Dubler-Spezialitäten noch die Mohrenköpfe von Richterich gibt. Das führt wie selbstverständlich zu neuen Bekanntschaften und guten Gesprächen. Es sei hier nicht verschwiegen, dass die grössten Teilnehmerzahlen bei fröhlichen Runden mit Ankündigung – sprich Apéros – erzielt wurden.

Die gute Stimmung zeigte sich aber auch immer wieder in einer respektvollen und freundlichen Rücksichtnahme oder auch in der Unterstützung. Mehr als einmal helfen fremde Hände und Arme bei der Meisterung einer schwierigen Passage. Einfach wunderbare Erlebnisse, die wir gerne erleben und bescheren möchten.

Das Leserwandern 2023 in Bildern